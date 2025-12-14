好的旅伴帶你上天堂 日旅達人：不會放生兩個人都可以吵翻天

我的頻道

記者陳智華／台北即時報導
日本迴轉壽司受國內外民眾青睞，不少人到日本自助旅行會吃迴轉壽司。（記者陳智華／攝影）
日本迴轉壽司受國內外民眾青睞，不少人到日本自助旅行會吃迴轉壽司。（記者陳智華／攝影）

不少民眾出國喜歡自助旅行，但即使親朋好友一起出門都可能吵架，甚至破壞感情。日旅達人林氏璧在「日本自助旅遊中毒者」臉書粉專指出，好的旅伴帶你上天堂，適當的放生對彼此都好，旅行中有些時間可以各吃各的、各玩各的，大家都開心。

林氏璧分享脆上的一篇文章，指出「你們會覺得這種旅伴很雷嗎？這次一起出國的朋友以前住過日本，日本五天四夜變成他的懷舊行程，松屋、餃子王將、吉野家吃好吃滿…幾乎以他為主，這樣你下次還會跟他一起出國嗎？」

林氏璧指出，首先要問「跟他一起出國」是什麼意思。 為什麼都要以他為主？是你自己放棄排行程的權利嗎？ 為何他說要吃什麼就吃什麼，他不是你的導遊耶。如果出國前完全不出意見說什麼都好，只是偷懶想讓別人排行程你跟，那現在到底在抱怨什麼呢？

林氏璧也說，其實此文指的朋友排的這些都是非常受日本人歡迎的連鎖店（ 且台灣雖然有分店，蠻多人覺得日本的味道不一樣），完全能理解不是每個人都喜歡這樣。從文字看來，對旅程中該吃什麼是有想法的，想要吃一些比較特別的店。 既然如此，為什麼在行程前或旅程中不和對方溝通反應呢？或是自己做做功課，分開吃不就好了？ 如果都沒有和對方表達，回來之後在網路上影射對方是雷旅伴， 這樣導遊很可憐耶。

林氏璧指出，自助旅行最棒的地方，就是每個人都可以隨心所欲排自己喜歡的行程。如果要以對方為主又這麼不開心， 下次就別跟他的團就是了。林氏璧強調，好旅伴難尋，不會放生的話兩個人都可以吵翻天，學會適當的放生技巧，各逛各的，就算是一群人去，大家都可以玩得很開心。

此文引起不少網友討論，有人指出，跟朋友出國旅行，如遇到不想待或想停留的點，說好大家各自行動，某個時間點再會合，會彼此尊重。有網友說，通常他安排出國行程，行前再三和朋友確認行程，要求有問題要馬上說，不然出門就照他安排，但朋友都很配合。

也有網友說，出國很能看出人性，遇過很雷的旅伴，不排行程又不滿意。更有網友直指，旅行中想放生旅伴但又被拒絕，然後卻一直抱怨，出發前什麼都ok，出國後什麼都抱怨，讓人受不了，真的要發瘋了，不過下次不會再跟這樣的人一起旅行。也有網友說，自己都是獨自旅行，輕鬆自在，沒有這樣的困擾。

不少民眾到日本自助旅行會吃迴轉壽司。（記者陳智華／攝影）
不少民眾到日本自助旅行會吃迴轉壽司。（記者陳智華／攝影）

日本 餃子

