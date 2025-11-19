我的頻道

每周三班 華航12月3日開航台北-鳳凰城

保險公司退市 這些民眾無紅藍卡優勢計畫可選

每周三班 華航12月3日開航台北-鳳凰城

記者黃仲明／桃園國際機場即時報導
中華航空台北-鳳凰城航線將於12月3日啟航，首航當天搭乘台北飛往鳳凰城的豪華商務艙、豪華經濟艙的貴賓，每人皆可獲贈高解析音質降噪耳機。(記者黃仲明／攝影)
華航空台北-鳳凰城航線將於12月3日啟航，成為台灣首家直飛鳳凰城的航空公司。中華航空為慶祝歷史性的時刻，特別與Sony聯手贈送好禮，首航當天搭乘台北飛往鳳凰城的豪華商務艙、豪華經濟艙的貴賓，每人皆可獲贈高解析音質降噪耳機。此外，旅客於活動期間在桃機第二航廈梅苑貴賓室拍下與BRAVIA的美好時刻，並上傳至指定貼文留言區，就有機會抽中Sony BRAVIA 5 65型顯示器。

中華航空表示，鳳凰城航線每周三、五、日飛航，由空中巴士A350-900機型執飛，提供豪華商務艙、豪華經濟艙、經濟艙三艙等服務。華航歡慶開航鳳凰城，凡於2025年12月與2026年1月期間搭乘台北飛往鳳凰城航班，每班將抽出三位幸運得主，豪華商務艙一位獲得最新款WH-1000XM6耳罩式降噪耳機，豪華經濟艙跟經濟艙再各抽出一位獲得LinkBuds Fit真無線降噪耳機。

華航指出，首航當天搭乘台北飛往鳳凰城豪華商務艙、豪華經濟艙的貴賓，每人皆可獲贈最新款WH-1000XM6耳罩式降噪耳機。除了機上的好禮，地面大獎也不缺席，華航攜手Sony，即日起把BRAVIA影院級感官體驗帶進華航桃園機場第二航廈梅苑貴賓室，將鳳凰城的壯麗景緻一秒呈現眼前，旅客只要在活動期間於貴賓室拍下與BRAVIA的美好時刻，並上傳至指定貼文留言區，就有機會抽中Sony BRAVIA 5 65型顯示器。

中華航空台北-鳳凰城航線將於12月3日啟航，華航與Sony合作，旅客只要在活動期間於貴賓室拍下與BRAVIA的美好時刻，並上傳至指定貼文留言區，就有機會抽中Sony BRAVIA 5 65型顯示器。(記者黃仲明／攝影)

亞馬遜自駕計程車Zoox 金山免費試乘

華航北美飛亞洲「黑五優惠」搶先登場 優惠機票全面八折起

大鳳凰城追思柯克 紀念又或成了爭議

華航北美飛亞洲「黑五優惠」搶先登場,優惠機票全面八折起

2025-11-19 18:37
