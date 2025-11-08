我的頻道

NFL華盛頓指揮官隊新場館 傳川普有意冠名

中國商人涉新加坡洗錢案 英國沒收恐龍化石豪宅藝品

澳航「超長途直飛計畫」曝光 連續飛行22小時 一趟看兩次日出

編譯周辰陽／即時報導
澳洲航空為超遠程航班服務「日出計畫」訂購12架A350-1000ULR客機，屆時倫敦或紐約飛澳洲東岸時間可縮短約4小時。圖為一架空巴A350-1000測試飛機飛抵雪梨機場，攝於2022年5月。（路透）
80年前，從倫敦或紐約飛往雪梨或墨爾本需耗時超過一周。澳洲航空（Qantas）7日宣布，能夠完成這趟無間斷長程飛行的空中巴士A350-1000ULR客機，已進入最後組裝階段，並首度公開組裝影像。

澳航目前從澳洲東岸飛往英國的航班仍需轉機，2017年起就著手規劃超遠程航班服務，目的是開通直飛倫敦和紐約的航班，由於飛行時間極長，乘客可能在途中經歷兩次日出，因此稱為「日出計畫」（Project Sunrise），但因新冠疫情導致航空業大部分停飛而一度延誤。

CNN報導，雖然波音787-9夢幻客機可連續飛行17小時直達澳洲西岸的珀斯，但要飛到東岸仍是挑戰。澳航在Instagram發文，就形容這項任務是「航空的終極邊疆」（aviation’s final frontier）。

在「日出計畫」的最新更新中，澳航公開A350-1000ULR的最新畫面，展示該機在法國土魯斯空中巴士總部的各項組裝階段。經過加裝容量達2萬公升的後中央油箱等改裝後，這型客機將能連續飛行長達22小時。澳航表示，所有關鍵部件已完成組裝，接下來將安裝引擎與測試設備。

澳航於2022年訂購12架A350-1000ULR，首架預計2026年10月交付，商業航班將於2027年上半年啟航，屆時從倫敦或紐約飛往澳洲東岸的旅程可比現在縮短約4小時。

澳洲航空執行長哈德森（Vanessa Hudson）表示，除了創紀錄的飛行距離外，「日出計畫」旨在以科學設計改善超長程飛行體驗，減輕時差並提升旅客身心健康。A350-1000ULR僅配置238個座位，遠少於一般A350-1000的約400個座位，並在尊尚經濟艙與經濟艙間設置「身心健康區域」，同時保留頭等艙配置。

