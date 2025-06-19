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錯被列為最不安全國家 菲律賓怒斥重傷形象

中央社馬尼拉19日專電
一名男子從菲律賓馬尼拉的帕西格河中提水。(路透)
一名男子從菲律賓馬尼拉的帕西格河中提水。(路透)

總部設於倫敦的金融比較平台HelloSafe日前公布2025年旅行安全指數，錯把菲律賓列為全球最不安全的國家，重傷菲律賓的形象，雖然如今網站已更正，但菲律賓觀光部要求澄清及負責。

菲律賓觀光部長佛拉斯科（Christina Frasco）今天發表聲明說，HelloSafe錯將菲律賓列入「全球最不安全國家」的名單，對菲律賓造成「嚴重且長久」的傷害衝擊許多依靠觀光產業維生的民眾與社區。

佛拉斯科聲稱，HelloSafe網站聚焦於旅遊保險銷售，使用的數據可疑且缺乏透明度，當安全指數與商業利益掛鉤時，公正性和準確性更需要嚴格檢視。

她抨擊，HelloSafe犯下明顯錯誤，卻只是把菲律賓從名單上移除，沒有做澄清與負責。

HelloSafe日前公布2025年旅行安全指數，菲律賓的危險評分高達82.32（最危險評分為100），被列為全球最不安全的國家。但記者今天上HelloSafe網站，發現菲律賓已被替換為蘇丹，蘇丹的危險評分也是82.32。

排在蘇丹之後，全球最不安全的另10個國家依序為南蘇丹、阿富汗、烏克蘭、剛果、 敘利亞、馬利、索馬利亞、中非共和國、伊拉克和布吉納法索。

雖然HelloSafe已將菲律賓自全球最不安全國家名單上除名，且分數也修正為52.32，但在互動式地圖上，菲律賓被標注的顏色仍是代表「危險」的深紫色，未非對應52.32（不很安全）的淡紫色。

佛拉斯科要求HelloSafe 修正與菲律有關賓的所有錯誤數據，包括互動式地圖。

她坦承，菲律賓與其他國家一樣面臨各種挑戰，但也一直持續努力因應挑戰，包括確保主要與新興旅遊景點的安全。

今年前4個月，有193萬人次的國際觀光客造訪菲律賓，包括6萬7448人次的台灣人。

觀光 敘利亞 阿富汗

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