我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

華府槍擊2死 川普發文：激進主義必須立刻終結

NBA東區冠軍賽G1／哈利伯頓絕殺扳平 奈史密斯飆分秀讓尼克飲恨

華航「AI客服」上線 支援10語言 推薦行程、計算推理

記者胡瑞玲／台北即時報導
中華航空全新升級的「AI 客服」具備更強大的語言理解與智慧應答能力，支援多國語言，並新增計算推理與行程推薦等智慧功能。(圖／華航提供)
中華航空全新升級的「AI 客服」具備更強大的語言理解與智慧應答能力，支援多國語言，並新增計算推理與行程推薦等智慧功能。(圖／華航提供)

華航空今宣布，全新升級的「AI 客服」正式上線，成為全球航空業導入生成式AI技術先驅。全新升級的AI客服，具備更強大的語言理解與智慧應答能力，支援多國語言，並新增計算推理與行程推薦等智慧功能，提升查詢效率及使用便利性。

華航表示，升級後的線上客服系統導入生成式AI平台，運用語意分析與邏輯推理技術，突破傳統關鍵字比對的限制，能更深入理解旅客多元且複雜的提問，提供更貼近需求的回應與建議。無論旅客身處何地、位於哪個時區，「AI 客服」皆可即時提供協助，大幅提升查詢效率與使用便利性。

華航指出，升級後的「AI 客服」，除原有支援的中文、英文及日文外，現已擴展至包含德文、西班牙文、義大利文、韓文、越南文、泰文、印尼文、馬來文等數10種語言，涵蓋華航全球航線主要市場。若旅客正規畫行程，「AI 客服」也可提供景點推薦與行程建議，協助旅客打造理想旅程。

另外，立榮航空今年2月也推出全新AI智能客服機器人「小U」，能即時回覆國內線旅客的常見問題，並提供準確解答，還能根據旅客需求提供智能建議，24小時服務旅客，旅客可隨時透過立榮航空全球資訊網及立榮航空App 與「小U」互動。

AI 華航 義大利

上一則

看好台積電 星宇2026北美航點增加直飛鳳凰城

延伸閱讀

推台觀光 華航將台北101好水搬上機 吊卡還可換小禮

推台觀光 華航將台北101好水搬上機 吊卡還可換小禮
華航取消獨旅兒童服務費 改買成人票 起飛前72小時申請

華航取消獨旅兒童服務費 改買成人票 起飛前72小時申請
華航取消獨旅兒童服務費 改買成人票

華航取消獨旅兒童服務費 改買成人票
華航榮獲國際航空機上服務3大獎

華航榮獲國際航空機上服務3大獎

熱門新聞

香港大灣區航空表示港人受7月日本有毀滅性大地震預言的影響，赴日意願降低，兩條日本航線的定期航班從5月到10月底減班。圖為大灣區航空的客機資料圖。 (中新社)

7月大地震預言令外國人不敢到日本 70歲漫畫家回應了

2025-05-14 21:03
一名台灣旅客投訴在越南富國國際機場遭遇不當對待。(示意圖／AI生成)

越南海關撕毀台灣旅客機票 越網友炸鍋：玷汙國家形象

2025-05-17 12:49
分析指2個時段訂機票最便宜。機票示意圖，和本新聞無關。（取材自unsplash.com/@ Nicole Geri）

「周二訂機票」最便宜？ 分析：早已過時 2時段快入手

2025-05-18 22:15
美國人面對暑期旅遊的心態也出現轉變。（美聯社）

經濟動盪讓旅費縮水 美國人今夏「放棄搭機」改自駕遊

2025-05-17 20:14
富士山一景。（美聯社）

2中國男子違規登日本富士山遇險 辯「以為整年可登山」

2025-05-18 02:50
日本首相石破茂19日在參議院接受質詢時表示，政府將考慮調漲對外國觀光客課徵的1,000日圓「出國稅」。 （路透）

因應過度觀光 日相石破茂考慮調漲對外國觀光客的「出國稅」

2025-05-19 06:10

超人氣

更多 >
劉嘉玲回蘇州迎60歲生日 曬大合照…網友「有一驚人發現」

劉嘉玲回蘇州迎60歲生日 曬大合照…網友「有一驚人發現」
在美生活30年持有綠卡菲律賓裔男子返鄉度假入境遭拘留

在美生活30年持有綠卡菲律賓裔男子返鄉度假入境遭拘留
健康活到85歲像中頭獎…醫師找到「超級老人」長壽關鍵

健康活到85歲像中頭獎…醫師找到「超級老人」長壽關鍵
輸棋不堪父親拳打腳踢 中國9歲圍棋天才跳樓身亡

輸棋不堪父親拳打腳踢 中國9歲圍棋天才跳樓身亡
搭機前2小時做這2件事 醫生：可避免旅途生病

搭機前2小時做這2件事 醫生：可避免旅途生病