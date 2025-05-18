我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

直播／黃仁勳COMPUTEX主題演講 產業大咖全來了

畢業季送現金最好 50元到1000元 應該怎麼給？

「周二訂機票」最便宜？ 分析：早已過時 2時段快入手

TVBS新聞網／編輯 張哲輔 報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
分析指2個時段訂機票最便宜。機票示意圖，和本新聞無關。（取材自unsplash.com/@ Nicole Geri）
分析指2個時段訂機票最便宜。機票示意圖，和本新聞無關。（取材自unsplash.com/@ Nicole Geri）

華爾街日報（The Wall Street Journal）報導，旅遊票價分析網站「Hopper」的首席經濟學家海莉 (Hayley Berg) 指出，過去訂票系統仰賴人工操作，航空公司通常會在周一檢查上周各航線的銷售狀況，若表現不佳，則會在周二釋出優惠票。

不過，如今機票價格由複雜的演算法決定，價格波動快速，可根據需求即時調整票價。因此，她建議可以透過「Hopper」或者「Google Flights」等工具掌握趨勢，她強調「多數人買機票都太晚了」如果是國際航班，應提前「3至5個月」訂票；國內航班則應提前「6至8周」。

另外，海莉表示，有些人會有「淡季出遊比旺季便宜」的迷思，可旅遊型態已悄悄改變，許多觀光客選在「淡季」造訪熱門景點，導致價格上漲。雖然淡季機票較便宜，但住宿的費用可能居高不下。

海莉推薦，透過旅行社訂行程，可能比自己規畫還要便宜。因為專業的旅行顧問與飯店、旅遊公司有密切合作關係，往往能提供一般消費者難以取得的優惠與折扣，且若途中發生問題，也能爭取應有的補償。

海莉建議，即使信用卡能提供旅遊保險，仍建議出國旅遊還是應購買傳統保險公司的旅遊險，畢竟信用卡保險的適用條件有限。最後，若想參訪特定景點，千萬別抱著疫情過去，不須提前訂票的想法，可能會吃閉門羹。

「週二訂機票」最便宜？專家搖頭：早已過時　2時段可入手

TVBS新聞網

機票 保險 華爾街 觀光 疫情

上一則

2中國男子違規登日本富士山遇險 辯「以為整年可登山」

熱門新聞

香港大灣區航空表示港人受7月日本有毀滅性大地震預言的影響，赴日意願降低，兩條日本航線的定期航班從5月到10月底減班。圖為大灣區航空的客機資料圖。 (中新社)

7月大地震預言令外國人不敢到日本 70歲漫畫家回應了

2025-05-14 21:03

超人氣

更多 >
「折腰」原著激情尺度大？ 劉宇寧調侃：照原著拍大家都得進去…

「折腰」原著激情尺度大？ 劉宇寧調侃：照原著拍大家都得進去…
墨西哥軍艦撞紐約布魯克林大橋 增至2死 初步釀禍原因曝光

墨西哥軍艦撞紐約布魯克林大橋 增至2死 初步釀禍原因曝光
孫儷拍戲戴結婚耳環 男星吐不願和她拍吻戲驚人內幕

孫儷拍戲戴結婚耳環 男星吐不願和她拍吻戲驚人內幕
前總統拜登罹患前列腺癌 已擴散到骨骼

前總統拜登罹患前列腺癌 已擴散到骨骼
端午前後3生肖財運亨通 屬虎有望升遷、他突破事業高峰

端午前後3生肖財運亨通 屬虎有望升遷、他突破事業高峰