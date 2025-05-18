「周二訂機票」最便宜？ 分析：早已過時 2時段快入手

分析指2個時段訂機票最便宜。機票示意圖，和本新聞無關。（取材自unsplash.com/@ Nicole Geri）

據華爾街 日報（The Wall Street Journal）報導，旅遊票價分析網站「Hopper」的首席經濟學家海莉 (Hayley Berg) 指出，過去訂票系統仰賴人工操作，航空公司通常會在周一檢查上周各航線的銷售狀況，若表現不佳，則會在周二釋出優惠票。

不過，如今機票 價格由複雜的演算法決定，價格波動快速，可根據需求即時調整票價。因此，她建議可以透過「Hopper」或者「Google Flights」等工具掌握趨勢，她強調「多數人買機票都太晚了」如果是國際航班，應提前「3至5個月」訂票；國內航班則應提前「6至8周」。

另外，海莉表示，有些人會有「淡季出遊比旺季便宜」的迷思，可旅遊型態已悄悄改變，許多觀光 客選在「淡季」造訪熱門景點，導致價格上漲。雖然淡季機票較便宜，但住宿的費用可能居高不下。

海莉推薦，透過旅行社訂行程，可能比自己規畫還要便宜。因為專業的旅行顧問與飯店、旅遊公司有密切合作關係，往往能提供一般消費者難以取得的優惠與折扣，且若途中發生問題，也能爭取應有的補償。

海莉建議，即使信用卡能提供旅遊保險 ，仍建議出國旅遊還是應購買傳統保險公司的旅遊險，畢竟信用卡保險的適用條件有限。最後，若想參訪特定景點，千萬別抱著疫情 過去，不須提前訂票的想法，可能會吃閉門羹。

「週二訂機票」最便宜？專家搖頭：早已過時 2時段可入手

TVBS新聞網