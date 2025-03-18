免簽入境遭濫用 泰國擬將停留60天縮短為30天

身著泰國傳統服飾的外國遊客參觀曼谷的黎明寺。歐新社

泰國 去年中大幅開放免簽入境的國家數目和停留天數，但頻傳外國旅客免簽入境卻從事非法工作。泰國觀光 暨體育部長透露免簽60天將縮短為30天，但仍需要更多討論才會正式公布。

為了刺激經濟，去年7月15日開始，泰國開放93個國家和領域赴泰免簽且可停留60天，但中國演員王星今年1月初遭詐騙集團誘騙以工作名義先赴泰國，再被拐到緬甸 的詐騙園區，新聞鬧大後重挫中國遊客赴泰信心，重傷泰國形象，同時也衝擊泰國旅遊市場。

有旅遊業者向泰國政府反應，希望政府把中國遊客赴泰免簽停留60天減到15天，還有業者建議乾脆取消中國旅客免簽政策。除此之外，也不斷傳出各國旅客利用免簽入境，卻在泰國非法工作的事件。

曼谷郵報（Bangkok Post）報導，觀光暨體育部部長索拉翁（Sorawong Thienthong）昨天表示，觀光暨體育部過去幾週和相關單位密切討論相關議題，大家原則上都同意把免簽停留60天縮短到30天。

索拉翁表示，外交部也認知到相關議題，不過未來仍有更多細節要討論，才會正式公布政策並修改規定。

外交部今天針對索拉翁的說法回覆記者詢問表示，目前還沒有正式的決定，外交部之後會做出更詳細的說明。