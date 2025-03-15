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星宇被爆險釀開航「首起墜機」張國煒震怒開除正副駕駛

記者周湘芸／台北即時報導
圖為星宇航空班機，非當事班機。(記者黃仲明／攝影)
圖為星宇航空班機，非當事班機。(記者黃仲明／攝影)

網紅「瘋狂機長詹姆士」在YouTube頻道預告，將爆料星宇航空3月3日在菲律賓險發生開航首起墜機，且董事長張國煒事後更將正副駕駛都開除。對此，星宇航空表示，該航班飛航員於進場重飛時未依公司飛行操作程序，經公司主動調查發現後，已由飛航員自請離職，並依規定向主管機關提報。

「瘋狂機長詹姆士」過去曾擔任機師，同時經營其YouTube頻道。「瘋狂機長詹姆士」爆料，今年3月3日星宇航空JX-789台北飛菲律賓克拉克班機，險迎來開航首起空難墜機，差幾秒全機成為遺憾，正副駕駛都已被開除。

星宇航空表示，3月3日JX789 台北-克拉克航班，飛航員於進場重飛時未依公司飛行操作程序，經調查後已自請離職，此案公司已依規定向主管機關主動提報。

星宇航空說，對於危害飛安情況零容忍，也絕不護短，平時皆有針對所有飛行程序、資料及數值進行監控，已主動發現各項潛在飛安疑慮因子，進行修正排除。針對此次事件也為星宇航空主動發現，並進行內部調查後，該航班飛行員同意自請離職。

星宇航空強調，維護飛安為航空公司首要任務，星宇航空會持續強化飛行員之訓練，落實監控與督責，致力守護旅客的飛行安全。

網紅爆料，今年3月3日星宇航空JX-789台北飛菲律賓克拉克班機有飛安疑慮。圖為...
網紅爆料，今年3月3日星宇航空JX-789台北飛菲律賓克拉克班機有飛安疑慮。圖為3月3日JX-789航行高度及速度軌跡。(取材自FlightAware網站)
網紅爆料，今年3月3日星宇航空JX-789台北飛菲律賓克拉克班機有飛安疑慮。圖為...
網紅爆料，今年3月3日星宇航空JX-789台北飛菲律賓克拉克班機有飛安疑慮。圖為3月3日JX-789航行軌跡。(取材自FlightAware網站)

星宇航空 YouTube

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