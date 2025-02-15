旅館床單有沒有換過？ 空服員教你看這些地方秒知

從訂房、入住到真正上床休息前，有很多方法可查看床單夠不夠乾淨。(取材自pexels)

出遊選擇飯店時，房間清潔度是最重要考量之一，尤其是接觸到皮膚的床單；近日國外有空服員分享小撇步，教大家如何檢查床單是否確實更換。

航空新聞網站「Paddle Your Own Kanoo」報導，雖然大型連鎖飯店不斷推出創新方式省略每日打掃服務，但至少在客人退房後，房間應該會進行全面清潔，當然也包括更換乾淨床單，而不是讓下一位客人躺在別人用過的床單上（更別提上面發生過什麼事）。

然而，事實可能並非如此。這個問題已經嚴重到讓國外空服員開始在退房時，在床單裡藏字條，寫下：「如果你找到這張紙條，表示這張床的床單還是舊的」，提醒下一位客人他們即將躺上的潔白床單其實不乾淨。

空服員分享，通常一到飯店，除了檢查床單是否更換，也會立刻掀開床單檢查有無髒污或床虱。有些空服員甚至自備睡袋和枕頭套，避免接觸飯店的床單。這聽起來可能有點極端，但隨著冬季病毒傳播，這個做法正變得越來越普遍。

報導表示，一般來說，飯店的棉被頂多幾個月洗一次，所以要確定有乾淨的床被單蓋在上面。至於裝飾枕頭則從不清洗，建議一進房就丟到附近的椅子或沙發上。

床尾的布面床尾巾要特別小心。雖然它們也有裝飾用途，但之所以常見，是因為飯店知道許多客人一進房就會把行李箱放在床尾。床尾巾可以保護床和床單不被弄髒，但這也意味著它是細菌的溫床，因為客人把滾過地的行李箱輪子甩在上面。

另外，報導也提到，聰明的人從不用房間裡的玻璃杯。

飯店床單有沒換？空服員：進房看這裡秒知 3物建議別用

TVBS新聞網