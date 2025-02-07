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長榮航空春季線上旅展限時15天 美國航線有驚喜優惠

記者季相儒／桃園機場即時報導
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長榮航空2月7日至2月21日23:59止推出2025春季線上旅展，購買11月30日前從台灣出發指定航線，享超值優惠。(長榮航空提供)
長榮航空2月7日至2月21日23:59止推出2025春季線上旅展，購買11月30日前從台灣出發指定航線，享超值優惠。(長榮航空提供)

長榮航空推出「2025春季線上旅展」，即日起至2月21日23:59(台灣時間)止，於長榮航空官網購買2025年11月30日前從台灣地區出發的指定航線，享有超值優惠價，機票數量有限，限時15天。

長榮航空表示想要在亞洲玩、美洲玩或是南半球的澳洲玩，長榮航空都準備了驚喜優惠價，就等旅客手刀下訂。桃園-胡志明市來回未稅價最低只要4802元(台幣，下同)起、桃園-新加坡來回未稅價6024元起、桃園-大阪來回未稅價11058元起、桃園-東京成田來回未稅價11,796元起。

美、澳航線也有驚喜優惠，桃園-布里斯本來回未稅價17024元起、桃園-西雅圖來回含稅價27565元起，自3月8日至7月27日期間將於BR024/BR023桃園往返西雅圖航班上提供豪華經濟艙的飛航服務，讓旅客多一種艙等搭乘選擇。

長榮航空指出不只提供線上旅展機票優惠，今年起也特別針對近期話題不斷的歐洲深度旅遊準備歐洲六國，共九個城市的延伸航點優惠票價，共有柏林、法蘭克福、杜賽道夫、蘇黎世、馬德里、巴塞隆納、哥本哈根、布魯塞爾與華沙等，讓您輕鬆自在遊歐洲。

此外，為了嘉惠無限萬哩遊會員長期以來的支持，會員凡是於2月12日至3月31日期間於EVA Mileage Hotel訂房，符合活動資格即額外贈送25%的獎勵哩程。

長榮航空表示喜愛團體旅遊的旅客同樣有福，長榮航空與各大旅行社共同推出「魅力歐洲」及「玩美加族」團體行程，提供民眾超值優惠，輕鬆探索歐洲與北美的迷人風光。「魅力歐洲」首推法比荷10日99900元起、英法「好事成雙」10日134900元起、西班牙11天107900元起；北美行程則涵蓋多個經典景點，首選「美加雙城」美國西雅圖、加拿大洛磯山脈暢遊10日96900元起，通通保證入住露易絲湖城堡酒店。還有超值「臥谷長榮歡樂美西」9日95900元起，帶您深入探索美國西部的多元魅力。

長榮 西雅圖 機票

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