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愛爾蘭都柏林國際旅展 台灣推廣多元旅遊

中央社／倫敦27日專電
都柏林國際旅展26日落幕，台灣參展推廣多元旅遊資源，愛爾蘭參議員霍爾肯（左2）到場表達支持並會晤駐愛爾蘭代表楊子葆（左1）。（駐愛爾蘭代表處提供）
都柏林國際旅展26日落幕，台灣參展推廣多元旅遊資源，愛爾蘭參議員霍爾肯（左2）到場表達支持並會晤駐愛爾蘭代表楊子葆（左1）。（駐愛爾蘭代表處提供）

都柏林國際旅展（Holiday World Show Dublin）26日落幕，台灣參展推廣多元旅遊資源及新的觀光品牌概念TAIWAN-Waves of Wonder（台灣魅力．驚喜無限），參議員霍爾肯（Gerry Horkan）到場表達支持。

台灣攤位除了提供觀光地圖、旅遊雜誌等圖文資料，也設置迷你版彈珠台，讓民眾感受台灣經典夜市氛圍。此外還有「原住民編織書籤工作坊」、「客家油桐花迷你天燈手作坊」等活動，民眾可在親手體驗台灣特色文化的同時，透過與老師、同學的互動，進一步獲取台灣相關知識。

駐愛爾蘭代表處表示，工作坊學員運用台灣原住民族16族經典服飾樣式、以及風格鮮明的色彩搭配，編織出屬於自己的獨一無二創意書籤，對台灣原住民文化和原住民主題旅遊也在過程中有更多認識。

時間有限的民眾則可選擇參加10分鐘即能產出作品的迷你天燈手作坊，在工作人員協助下，以正體中文寫下願望，體驗台灣節慶觀光氛圍與文化。

除了觀光旅遊資源，台灣展攤也向民眾介紹台灣獎學金、華語文獎學金、度假打工、就業金卡、數位游牧簽證等吸引外國專業人士與潛在人才前往台灣的計畫。

國家發展委員會推出的「數位游牧簽證」今年1月正式上路，適用免簽證待遇國家人士，停留時間最長6個月，特別適合自雇者或與外國企業合作的移動型人才、遠端工作者。

此外，隨著農曆新年腳步接近，愛爾蘭首都都柏林各項慶祝活動也陸續開跑，其中一場是18日晚間在愛爾蘭電影協會（Irish Film Institute）舉行的台灣電影導演侯孝賢作品「海上花」全新4K數位修復版放映會。

這場票券完售、座無虛席的放映會是都柏林市政府農曆新年系列活動一部分，由愛爾蘭東亞電影節（East Asia Film Festival Ireland, EAFFI）執行。

電影節執行長歐布萊恩（Maria O’Brien）出席放映會時除了感謝台灣歷來對EAFFI的支持，並在致詞時提到2017年都柏林曾舉辦台灣主題電影節，當時曾放映侯孝賢作品「刺客聶隱娘」、邀請侯孝賢親臨現場分享創作心路歷程，愛爾蘭影迷對侯孝賢不陌生。

駐愛爾蘭代表楊子葆致詞指出，從自由環境勃發的藝術成果，是台灣對世界的貢獻之一；「海上花」主要出資者來自台灣和日本，演員及工作人員則來自香港、台灣、中國與日本，是跨界合作良好範例，台灣相信「合作」是好電影、美好世界的基礎。

獲納入都柏林市政府農曆新年活動節目表的台灣展演，還包括在駐愛爾蘭代表處舉行的「台灣畫家陳澄波畫作特展」。

都柏林市政府農曆新年系列活動之一、侯孝賢導演作品「海上花」全新4K數位修復版放映...
都柏林市政府農曆新年系列活動之一、侯孝賢導演作品「海上花」全新4K數位修復版放映會18日在愛爾蘭電影協會舉行，票券完售、座無虛席。（駐愛爾蘭代表處提供）

侯孝賢 原住民 觀光

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