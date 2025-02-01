精神航空增「儀容規定」2種乘客恐被拒載 多航空公司規定一次看

美國廉航精神航空乘機規定變嚴格。圖為一架精神航空客機停在亞特蘭大機場。（歐新社）

美國廉價航空 公司精神航空（Spirit Airlines）近日更新相關規定，明確要求乘客在搭機時的穿著和外表不得「暴露」或「淫穢、猥褻、冒犯」，否則將不被允許登機，甚至可能被要求離開飛機。這項規定比其他航空公司的政策更加嚴格，相關規定已經於1月22日上路。

The New York Times報導，根據Spirit Airlines 的運送契約，其中提到：「如果乘客『衣著不當』，或其衣著、物品（包括刺青）有『淫穢、猥褻或冒犯性質』，將不被允許登機，或可能被要求離開飛機。」。該公司進一步定義「衣著不當」，包括胸部、臀部或其他隱私部位外露，或穿著透明服裝，不過具有冒犯意圖的刺青定義為何，尚不清楚。

解釋這些規定通常會落在航空公司員工身上，包括機組人員。近年來，精神航空和其他航空公司曾因乘客的各種服裝或缺乏服裝，阻止他們登機，例如緊身褲、印有帶髒話口號的衣服、超短褲和沒穿胸罩等。

前空服員、旅遊節目「The Jet Set」的共同主持人 鮑比（Bobby Laurie）則認為，大多數航空公司在這方面留有很大的解釋空間，他指出：「這非常主觀，有人可能認為冒犯或淫穢的事物，其他人可能不這麼認為。」一般而言，決定將旅客趕下飛機需要多名航空公司員工達成共識。

報導內也列出一些主要美國國內航空公司在其運送合約中對乘客著裝規範的說明：

精神航空（Spirit Airlines）：

禁止赤腳乘客登機。

西南航空（Southwest Airlines）：

乘客不得穿著「淫穢、猥褻或明顯冒犯」的衣服，但沒有進一步詳述。

航空公司表示，不會運送赤腳乘客，或者穿著「不當」、「淫穢、猥褻或冒犯」的乘客。

達美航空 （Delta Air Lines）：

根據Delta的運送合約，任何導致對其他乘客造成「不合理的冒犯或煩擾風險」的服裝，都足以讓乘客被驅逐。

美國航空（American Airlines）：

American 要求乘客「適當著裝」，這意味著不能赤腳或穿著「冒犯」的衣服。

捷藍航空（JetBlue Airways）：

5歲以上的旅客不能赤腳，航空公司再次重申，不得穿著「淫穢、猥褻或明顯冒犯」的服裝。

阿拉斯加航空（Alaska Airlines）：

阿拉斯加航空也禁止乘客赤腳，並將驅逐那些服裝造成「對其他乘客造成不合理的冒犯或煩擾風險」的旅客。

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