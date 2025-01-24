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長榮北美航線 推出春節限定米其林星級套餐

記者邱馨儀／台北即時報導
長榮航空台北出發美國、加拿大航線豪華經濟艙旅客皆可享用老乾杯的頂級A5和牛燒肉餐點。(圖/長榮航空提供)
長榮航空台北出發美國、加拿大航線豪華經濟艙旅客皆可享用老乾杯的頂級A5和牛燒肉餐點。(圖/長榮航空提供)

長榮航空與國際知名主廚團隊再次攜手合作，為旅客打造美味新篇章，除了與米其林三星「一子相傳NAKAMURA」中村元計料理長、「与玥樓頂級粵菜」總舵手許文光行政總主廚以及「中餐廚界教父」黃清標推出全新機上饗宴外，也與米其林星級燒肉餐廳老乾杯持續合作，並結合世界冠軍麵包大師王鵬傑手作精品麵包，搭配多款精選頂級香檳與紅白酒款以及特色冠軍飲品，用豐富的頂級佳餚，尊榮款待旅客的味蕾。

連續多年獲得米其林推薦的与玥樓頂級粵菜行政總主廚許文光即日起為台北出發的洛杉磯(BR12)、舊金山(BR18)、紐約、多倫多、芝加哥皇璽桂冠艙旅客設計尊榮套餐盛宴。延續許文光爐火純青技巧，以食材藝術師角色完美掌握龍蝦食材新鮮度及彈牙口感，運用珍稀羊肚菌包覆蝦漿，展現嫩滑彈潤層次，淋上錦菇高湯汁後，更增添口感將美味刻入記憶。

長榮航空再度攜手与玥樓頂級粵菜行政總主廚許文光，為台北出發的洛杉磯(BR12)、...
長榮航空再度攜手与玥樓頂級粵菜行政總主廚許文光，為台北出發的洛杉磯(BR12)、舊金山(BR18)、紐約、多倫多、芝加哥皇璽桂冠艙旅客設計尊榮套餐盛宴。(圖/長榮航空提供)

1月25日至2月2日春節限定網路獨享餐美饌「鮑準圓滿富貴撈飯」，承襲中餐廚界教父黃清標主廚的料理精華，匠心提供經典紅燒四頭鮑魚，以祕製醬汁慢火燉煮至醬香濃郁、鮮美入味，搭配台灣池上鄉Q彈米飯，是一道不僅滿足味蕾的佳餚，更傳遞著新年祝福與美好期盼，台北直飛美國、加拿大、歐洲及澳洲的皇璽桂冠艙旅客可於航班起飛前24小時前預選。

長榮航空於1月25日至2月2日推出網路獨享餐美饌，台北飛往美國、加拿大、歐洲及澳...
長榮航空於1月25日至2月2日推出網路獨享餐美饌，台北飛往美國、加拿大、歐洲及澳洲的皇璽桂冠艙旅客可於航班起飛前24小時前預選由中餐廚界教父黃清標主廚設計的鮑準圓滿富貴撈飯。(圖/長榮航空提供)

選用台灣在地食材，從果園到手中，長榮航空與台灣知名水果冰棒「春一枝」首度攜手合作，以溫柔的步調和細緻的情懷為春節增添童趣與甜美。食材嚴選花蓮大西瓜製成，搭配新城鄉海洋深層水與天然海鹽，口感細膩回甘，用最簡單的配方傳遞濃厚的在地風情，在1月25日至2月2日春節航班限定期間，旅客搭乘經濟艙由台北出發新加坡(BR215)、吉隆坡(BR227)、雅加達、峇里島皆可品嘗台灣在地美味。

為了提升旅客的空中用餐體驗，長榮航空特別精選頂級香檳與紅白酒款，旅客搭乘皇璽桂冠艙於限定的美加航線上皆可品味包括凱歌貴婦、Piper-Heidsieck Rare等多款高端香檳，以及來自法國波爾多瑪歌產區的頂級紅酒，讓各式酒款與機上餐點相得益彰，完美展現出細膩的品味與用心，長榮航空也於2024年榮獲Cellars in the Sky評比最佳商務艙酒窖推薦，該獎項專門針對航空公司在機上提供的酒類品質與搭配進行評比，顯示出長榮航空在餐飲服務上的專業與精益求精的卓越表現。

長榮航空於春節期間在客艙內張貼三麗鷗春聯及鋪設頭墊紙，還贈送限量Hello Ki...
長榮航空於春節期間在客艙內張貼三麗鷗春聯及鋪設頭墊紙，還贈送限量Hello Kitty萌系紅包袋及元寶造型的「旺福」軟糖。(圖/長榮航空提供)

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