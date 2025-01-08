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堵車費上路 紐約市府擴大打擊遮擋車牌

紐時評選2025年全球必去52個地方 台灣「唯一上榜景點」在這

編譯盧思綸／即時報導
阿里山小火車經歷15年修復，在2024年7月恢復通車。(美聯社)
阿里山小火車經歷15年修復，在2024年7月恢復通車。(美聯社)

紐約時報評選2025年全球最值得拜訪的52個地點，法國普羅旺斯、日本大阪、中國黃山和川普心心念念的格陵蘭紛紛入選，而台灣的阿里山也憑藉蓊鬱山景和歷史悠久的森林鐵路成功上榜。

今年入選的地方，除了始終熱門的法國普羅旺斯等地之外，還有作家珍奧斯汀的英格蘭、紐約市博物館、格陵蘭、安哥拉、尼加拉瓜、奈及利亞的貝寧市、美國的紐奧良、日本的富山市、英屬維京群島、中國的黃山、保加利亞、加勒比海國家蒙哲臘等。

而台灣唯一入選的是嘉義阿里山，紐時以「搭乘古老火車進入蒼鬱高山」為名，搭配影像，介紹阿里山的旅遊特色。

文中寫道，長達112年歷史的阿里山森林鐵路於2024年重新通車，全長71.4公里的鐵路，每日有2個班次，從嘉義市出發前往青翠山間。

約5小時車程中，列車會停靠奮起湖站，乘客可享用在地知名的便當和愛玉冰。紐時建議，前往阿里山的最佳季節在降雨較少的11月至隔年4月。

紐時自2005年起，每年1月發表「最值得拜訪的52個地點」（52 Places to Go），推薦不可錯過的景點，不僅為讀者提供旅行靈感，也反映時下旅遊趨勢和全球文化熱點。

阿里山 格陵蘭 日本

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