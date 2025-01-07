旅遊達人稱機場兩種不合宜穿搭 有人不甩：機場管太多了吧

旅遊網紅Laurie建議搭飛機時不要穿有亮片的衣服或把衣物綁在腰際。機場安檢示意圖，非新聞相關。(美聯社)

搭飛機除了要注意行李物品，連穿的衣服都需要注意，否則也可能延誤登機時間。旅遊網紅蘿理（Laurie）分享兩種不適合搭飛機的穿搭 和衣服，分別是把外套綁在腰上和有亮片的衣服，相關單位也證實及解釋理由。

紐約郵報（New York Post）報導，蘿理的先生是機長，她時常在自己的TikTok 分享旅遊相關的建議；她日前在影片中分享搭飛機不要穿的衣服和穿搭方式。

蘿理說，不要在腰間綁任何東西，例如外套，就穿上它或是放在包包裡，也不要穿有亮片的衣服，這些都可能幫助旅客不會拖延到登機時間，但蘿理在影片中並沒有解釋原因。

運輸安全管理局（Transportation Security Administration）去年聖誕節前曾在官方社群平台表示，有些人的聖誕毛衣上會有亮片以及亮亮的珠子或線，那些材料在通過安檢門時會觸發警報，讓旅客需要花更多時間接受人工複檢，「我們強烈建議旅客把過節要穿的華麗毛衣放在行李箱，而不是穿在身上」。

有部分網友對蘿理的影片不買單，有人說出國旅遊就是要穿自己想穿的衣服，哪管這麼多，還有人質疑亮片能有多危險，認為機場濫權，連旅客穿什麼都想管。

把衣服綁在腰際和穿有亮片的衣服並不是唯二被建議搭機不要穿的衣服，空服員網紅湯米（Tommy Cimato）先前在TikTok影片說，建議旅客不要穿短褲或短裙搭飛機，因為你永遠不知道飛機座椅有沒有被徹底清潔過。

有空服員在湯米的影片留言，建議旅客也不要穿夾腳拖或拖鞋搭機，因為若發生緊急狀況，穿拖鞋或夾腳拖不好移動，也容易受傷。