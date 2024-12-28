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港人聖誕假期出遊熱 中客赴港增加但消費大減6成

中央社台北28日電
圖為香港維多利亞港的無人機秀。(美聯社)
圖為香港維多利亞港的無人機秀。(美聯社)

香港聖誕假期人潮增加，市場回溫。不過港人出城旅遊依然火熱，24日出境67萬人次創疫情後新高。相形之下，中國赴港遊客雖然明顯增加，但香港旅遊業人士指出，中客消費力較疫情前大減6成。

香港12月1日起對中國深圳市恢復「一簽多行」，在一年內可不限次數往返香港，每次在港逗留不得超過7天。疫情後陷入低迷的消費市場出現轉機。

綜合港媒報導，香港優質旅遊服務協會主席黃傑龍今天在電視節目表示，根據他在聖誕節假期觀察，很多旅客都是首次來港的「新血」，相信是「一簽多行」政策起作用。

本身經營餐飲集團的黃傑龍說，前幾個月香港業界的生意可以用「冷淡」來形容，但12月則可用「熱鬧」來形容。

黃傑龍指出，恢復「一簽多行」首周未見人多，但到月中人潮突然變多，商業區、旅遊區生意明顯增加。他以餐飲業作評估，指本月市道比上月好10%至20%，不過比去年同期仍下跌5%至10%。

黃傑龍說，現在港人「北上」的暢旺程度遠高於中國人「南下」；而「一簽多行」令深圳1700萬人可以低成本、隨時隨地方便來港，起碼可以平衡一下，相信會對香港業界帶來新商機。

不過，黃傑龍也坦言中客消費力從疫情前的高位回落很多，特別是零售跌幅最明顯。他說，中客的零售消費與國際旅客差不多，最大差距是酒店，「國際旅客會住貴一倍」。

黃傑龍指出，以中國過夜客估計，由疫情前高峰平均每人港幣5000（下同，約626美元）多元，跌到現在2000多元，也就是大減6成。

他認為中客消費力下降，或許只是「正常化」，與國際旅客貼近，不應幻想中客消費力短期回升至以往水準，不會像以前一樣「遍地黃金」，香港餐飲零售業界只要認清形勢，相信能夠有一定生意。

與此同時，香港每逢假期出境旅遊消費多於入境的情況，在剛過去的耶誕假期依然明顯。

香港入境處數據顯示，香港23日當天，入出境超過106萬人次，是疫情後全面復常以來，首次突破百萬人次，其中有67萬人次出境，同樣創復常以來最高紀錄。香港居民單日淨流出超過31萬人。

在25、26日的聖誕假期，香港居民共有90萬5035人次離港，較2023年同期的59萬9083人次大幅增加50.7%。

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