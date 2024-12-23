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搭機「耳朵劇痛」有解了 空服員一招拯救乘客

TVBS新聞網／編輯 周歆程 報導
「起降時耳朵突然劇烈疼痛」是搭乘飛機時最令人困擾的問題之一。飛機示意圖，和本新聞無關。（取材自pexels.com@ Brett Sayles）
「起降時耳朵突然劇烈疼痛」是搭乘飛機時最令人困擾的問題之一。飛機示意圖，和本新聞無關。（取材自pexels.com@ Brett Sayles）

「起降時耳朵突然劇烈疼痛」是搭乘飛機時最令人困擾的問題之一，該症狀俗稱「飛機耳」或「飛航中耳炎」，造成耳朵疼痛的主因是內外耳壓力不平衡，尤其飛機降落時，由於越接近地面耳膜外的空氣壓力愈大，但耳膜內的空氣壓力並沒有隨之增加，這樣的壓力差會造成耳膜內凹，並引發劇痛。近期一名乘客透過社群平台TikTok分享，某次在機上深受飛機耳所苦，後意外被空服員「拯救」的實例，讓緩解耳痛的隱藏妙招也跟著曝光。

據該乘客敘述，一名空服員看到她痛苦不堪，隨即遞給她一個通常是用來提供水或咖啡的紙杯，杯子底部塞著以熱水浸泡過的餐巾紙，並指示她將熱紙杯敷在耳朵上，之後耳痛真的獲得有效緩解，呼籲其他乘客在耳膜快要爆炸前可以試試看這個簡單的方法。

探究其原理其實不難懂，由於杯子內產生的蒸氣會刺激耳朵中的血液流動並放鬆肌肉，消除壓力不平衡帶來的不適感。

@babygriffin

I owe that girl! Apparently, it’s a trick not alot of people are aware of, because one of the flight attendants on the next plane didnt know what i was talking about when i ordered one for take off (my ear was still plugged)… so i thought id share. #flighthacks #travelhacks #traveltips #earpain #flyingtips #travellife #traveltips #americanairlines @American Airlines

♬ Daft Minaj by Snowdream - Snowdream

影片目前已破數千次觀看，釣出有類似經歷的網友表示：「說是熱紙杯成就了我那趟航程也不為過」，也有人熱心提供其他改善耳痛的方式，包括嚼口香糖、戴上飛行耳塞、「堵住鼻子、用力吹氣」刺激耳朵等，幫助乘客在未來都能有較舒適的飛航體驗。

搭機「耳朵劇痛」有解　空姐一神招拯救乘客

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