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舊金山周六清晨 史無前例發布龍捲風警報

愈來愈多旅客不按登機證入座 霸占座位還說：我等一下就回去

編譯俞仲慈／即時報導
隨著全球航空業復甦，有愈來愈多旅客不按登機證號碼入座，甚至霸占他人座位，在社群平台引發網友議論。(美聯社)
隨著全球航空業復甦，有愈來愈多旅客不按登機證號碼入座，甚至霸占他人座位，在社群平台引發網友議論。(美聯社)

疫情結束後，全球航空業復甦，卻有愈來愈多旅客不按登機證號碼入座，甚至霸占他人座位，在社群平台引發網友議論。

據12日每日郵報(Daily Mail)報導，TikTok用戶香儂·艾拉(Shannon Ella)今年年初搭機從多倫多(Toronto)前往愛德華王子島省(Prince Edward Island)沙洛鎮(Charlottetown)，沒想到登機後發現自己花錢選位的17F靠窗座位竟被一名男子霸占，只好向對方表明：「你坐在我的座位，這是我的位子。」

結果對方明知自己座位是17D，竟還裝糊塗地表示：「哦，我的座位不是靠窗嗎？」艾拉當時回答：「不，不是這樣。」並要求男子離座，但是對方紋風不動直到有空服員靠近，才悻悻然起身，並且瞪了艾拉一眼。

艾拉忿忿不平表示：「只要他們坐在你的座位就可以說：『不，這是我的，我先坐下的。』」

另外Reddit也有網友分享本月自舊金山國際機場(SFO)搭乘達美航空(Delta Airlines)不愉快經驗。

當天空服員發現頭等艙3A座位空著，於是優惠該網友從豪華經濟艙(Comfort Plus)升等，不料他卻發現3A被一名女子占住，於是向空服員再次確認。當空服員向該名女子索取登機證時，對方竟然回答：「我的位置在第33排，我等一下就回去。」讓頭等艙內其他人都啞口無言。

還有另一名旅客在社群平台抱怨美國航空(American Airlines)放任乘客霸占Main Extra付費座位的行徑，當空服員要求查看登機證時，該名男子卻佯裝「找不到」，隨後空服員查詢電腦資料，確認男子座位在後面第10排，僅僅拋下一句話：「你可以坐著。」然後轉身離開。

花錢購買Main Extra座位的該名網友在一旁看得火冒三丈，覺得自己活像冤大頭：「隔壁的男子說了這麼多謊，還故作姿態，空服員竟沒有要求他回到自己座位。」

疫情 達美航空 舊金山

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