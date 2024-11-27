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香港機場跑道增至3條 機管局期望帶來效益

中央社香港28日電
香港國際機場三跑道系統於28日正式啟用。圖為客機在香港國際機場第三跑道上行駛資料圖。 (中新社)
香港國際機場三跑道系統於28日正式啟用。圖為客機在香港國際機場第三跑道上行駛資料圖。 (中新社)

香港國際機場第3條跑道啟用，機場管理局期望新跑道可以為香港帶來效益。另外，機管局近日收購了中國珠海機場的股權，希望加強與區內機場協同效應。

香港國際機場位於大嶼山北部赤鱲角，是香港唯一民用機場，此前只有兩條跑道。由於機場的航機升降量接近飽和，機管局自13年前興建第3條跑道，造價港幣1415億元（約182億美元）。

機管局主席林天福近日向媒體表示，第3條跑道運作初期，機場每小時可以處理的航班將會由現時的70班微增至75班，未來配合科技等因素，將可提升至每小時102班機。

在此之前，機場跑道使用量已經飽和，為每小時70班。

機管局期望第3條跑道啟用後，長遠可提升香港的航空交通樞紐地位，預料10年每年最多可處理1.2億人次旅客和1000萬噸貨物。

據指出，第3條跑道的啟用吸引了26家新航空公司來港經營，至今開設了52個新航點，每週增加238班航班。

另據商業電台引述物流協會會長袁美儀說，第3條跑道啟用後，將會有更多貨物經港轉口。據指出，香港機場去年是全球最繁忙的貨運機場，年內處理貨運量達到433萬公噸。

她相信，新跑道啟用後將可以吸引更多廉價航空公司來港設立據點，為旅客提供更多選擇，有助提升香港的航空貨運樞紐地位。

在第3條跑道啟用之際，機管局前天與珠海交通控股集團簽署股權合作協議，機管局以人民幣43億元（約6億美元）購入珠海機場35%股權，希望發揮兩個機場的協同效應，同時促進粵港澳大灣區機場群的合作和發展。

香港 廉價航空 灣區

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