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中東第2家 阿提哈德航空獲准2025飛台

中央社／台北24日電
阿提哈德航空（Etihad）飛機。(美聯社)
阿提哈德航空（Etihad）飛機。(美聯社)

阿提哈德航空（Etihad）日前發布新的宣傳影片，預告2025年增10個航點，影片中清楚看到台北101。據了解，阿提哈德已向民航局提出申請並獲准，這將是中東第2家航空公司的客機飛台灣。

這兩天，不少網友注意到阿提哈德航空這支明年新航點的宣傳影片中有101，並一致相信阿提哈德將開航台灣客運航線。

據了解，阿提哈德已透過台灣總代理向交通部民航局提出阿布達比往返台灣的航線申請並獲准，確實開航時間、航班數及機型等細節，要等明年3月提出夏季班表時才較明朗。這也將是繼阿聯酋航空後，第2家中東的航空公司飛台。

阿聯酋航空是中東第1家飛台灣的航空公司，於2014年2月10日開航杜拜往返台灣，今年剛好滿10年，目前使用A380機型，每天1班載客率幾乎都達9成以上。

根據台灣與阿拉伯聯合大公國簽訂的航約，阿拉伯聯合大公國旗下包括杜拜、阿布達比等所屬的航空公司，都可申請飛台灣，且無航班數限制。

台灣桃園國際機場公司也證實，阿提哈德航空已接洽相關飛航事宜。

根據阿提哈德航空網站介紹，目前的機隊中，客機約90架，廣體客機有A380、A350、B787、B777，窄體客機有A321及A320，以B787數量最多，航空界研判，可能飛台灣的機型就是B787。

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