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不用花錢選位 旅遊達人曝1招搶經濟艙好座位 從未失手

TVBS新聞網／編輯 廖國安 報導
旅遊達人曝一招保證能買到靠窗或走道的位置。示意圖。(Photo by Christina Spoerer on Unsplash)
旅遊達人曝一招保證能買到靠窗或走道的位置。示意圖。(Photo by Christina Spoerer on Unsplash)

不少旅客為了節省費用，通常都會選擇不使用經濟艙選位的功能，藉此省錢，但隨機分配座位往往可能導致被安排在最不受歡迎的中間位置。對此，旅遊達人喬丹（Jorden Tually）近日在Instagram分享了一個「妙招」，聲稱透過這項技巧，他在過去幾年出遊時完全不需支付額外費用，就成功避開中間座位，還從未失手。

據《紐約郵報》報導，喬丹以廉航瑞安航空（Ryanair）從義大利波隆那飛往西班牙巴塞隆納的航班為例，展示如何避免被分配到中間座位。他先以「假名」購買中間位置的座位，讓系統將這些座位暫時鎖定10分鐘，然後再以自己的名字購買實際機票。當進入隨機分配座位的階段時，因中間座位已被占用，他便能免費獲得靠窗或靠走道的位置。

喬丹表示，這項方法操作簡單且屢試不爽，只需2分鐘便可完成。他還建議，在電腦上進行操作會更方便，且越靠近辦理登機手續時間效果越好，因為此時剩餘的座位選擇更少。

這段影片在網上迅速引發熱烈反響，不少網友驚呼這是「對抗廉航的神技」，更有人讚揚這是對廉價航空選座費用「不合理設置」的一次成功反擊。不過，也有網友對此技巧的分享表示擔憂，認為公開這樣的操作可能促使航空公司修改系統，進一步加強限制。

不過，有自稱為瑞安航空員工的網友留言表示，已經發現這項漏洞，並著手進行修正。也有人對喬丹的做法提出質疑，認為為了省選座費用而鑽漏洞不值得，直言：「把這些精力花在賺錢上，直接買更好的艙等不就得了！」

不用花錢選位 旅遊達人曝1招搶經濟艙好座位 從未失手

TVBS新聞網

喬丹 廉航 義大利 廉價航空 機票

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