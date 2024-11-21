兩岸消長 台灣護照免簽減4國排名34名 中國增5個

國際投資移民諮詢公司Henley & Partners近日公布2024年「亨利護照指數」，台灣護照免簽國減少4個，排名34名。（本報資料照片）

國際投資移民諮詢公司Henley & Partners近日公布2024年「亨利護照指數」（Henley Passport Index，HPI），台灣護照免簽國減少4個，排名34名，中國護照免簽國則增加5個，香港 護照則維持171個免簽國。

香港01報導，根據Henley & Partners在11月7日更新2024年「亨利護照指數」，新加坡護照可享高達195個免簽國（Visa-free destinations），取代日本 成為榜首。排名第二的則有7個國家，為芬蘭、法國、德國、義大利、日本、南韓、西班牙，皆享192個免簽國。

台灣護照免簽國減少4個，由145個減至141個，因應榜單其他變動，排名微升一位，與秘魯並列至34名。台灣在2006年首次公布榜單時的排名為55名，最低是2010年的69名，2015年以後排名均落在30幾名之處。

中國護照免簽國增加5個，由80個增至85個，排名由66名升至60名；香港護照維持171個免簽國，排名微升一位至18名。

亨利護照指數擁有跨越19年的歷史數據，是唯一基於國際航空運輸協會（IATA）獨家數據的同類指數。該指數包括199種不同的護照和227個不同的旅行目的地。免簽、落地簽（VOA）或電子旅行證（ETA）都會列入計分。

根據審計部今年中公布的「112年度中央政府總決算審核報告」，截至2023年底止，給予國人免簽證 待遇的國家（地區）計有171個，不過截至2024年4月底，略減至166個。據外交部說明是由於部分非洲國家因政治因素，取消給予國人電子簽證待遇、哈薩克取消原給予國人預審制落地簽證待遇，及哥倫比亞限縮國人免簽證待遇等。