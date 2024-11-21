我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

「川普2.0」到來 外資預期中國明年經濟「保5」無望

烏克蘭用「暴風影」飛彈轟俄 普亭有哪些手段能報復美英？

兩岸消長 台灣護照免簽減4國排名34名 中國增5個

記者陳湘瑾／即時報導
國際投資移民諮詢公司Henley & Partners近日公布2024年「亨利護照指數」，台灣護照免簽國減少4個，排名34名。（本報資料照片）
國際投資移民諮詢公司Henley & Partners近日公布2024年「亨利護照指數」，台灣護照免簽國減少4個，排名34名。（本報資料照片）

國際投資移民諮詢公司Henley & Partners近日公布2024年「亨利護照指數」（Henley Passport Index，HPI），台灣護照免簽國減少4個，排名34名，中國護照免簽國則增加5個，香港護照則維持171個免簽國。

香港01報導，根據Henley & Partners在11月7日更新2024年「亨利護照指數」，新加坡護照可享高達195個免簽國（Visa-free destinations），取代日本成為榜首。排名第二的則有7個國家，為芬蘭、法國、德國、義大利、日本、南韓、西班牙，皆享192個免簽國。

台灣護照免簽國減少4個，由145個減至141個，因應榜單其他變動，排名微升一位，與秘魯並列至34名。台灣在2006年首次公布榜單時的排名為55名，最低是2010年的69名，2015年以後排名均落在30幾名之處。

中國護照免簽國增加5個，由80個增至85個，排名由66名升至60名；香港護照維持171個免簽國，排名微升一位至18名。

亨利護照指數擁有跨越19年的歷史數據，是唯一基於國際航空運輸協會（IATA）獨家數據的同類指數。該指數包括199種不同的護照和227個不同的旅行目的地。免簽、落地簽（VOA）或電子旅行證（ETA）都會列入計分。

根據審計部今年中公布的「112年度中央政府總決算審核報告」，截至2023年底止，給予國人免簽證待遇的國家（地區）計有171個，不過截至2024年4月底，略減至166個。據外交部說明是由於部分非洲國家因政治因素，取消給予國人電子簽證待遇、哈薩克取消原給予國人預審制落地簽證待遇，及哥倫比亞限縮國人免簽證待遇等。

簽證 香港 日本

上一則

打擊黃牛 上海迪士尼祭「1人1證1票」新規12/23上路

延伸閱讀

華人上班族拿H1B離境續簽 加國苦等2個月花了1.5萬元

華人上班族拿H1B離境續簽 加國苦等2個月花了1.5萬元
北加華人留學生拿H1B簽證 加拿大苦等兩月 花費1萬5000元

北加華人留學生拿H1B簽證 加拿大苦等兩月 花費1萬5000元
持台灣護照可免簽證前往多少個國家？

持台灣護照可免簽證前往多少個國家？
台書法家董陽孜登大都會博物館 台灣護照印章也出自她手

台書法家董陽孜登大都會博物館 台灣護照印章也出自她手

熱門新聞

Villa Vie Residences郵輪公司推出長達四年的「快進」郵輪旅行。(截取自Villa Vie Residences官網)

郵輪公司提供四年超長航程 供美國人「跳過」川普任期

2024-11-19 16:15
張家界旅遊集團正走破產邊緣，主因在於旗下項目大庸古城虧損嚴重，儘管有政府補貼，但受疫情影響、先天設計不足，加以遊客減少，或仍難挽救頹勢。（圖／取自澎湃新聞）

中國假山假城日漸被唾棄 影響負面

2024-11-19 23:56
日本京都鴨川一景。(取材自unsplash/@rstarg)

日本10大最受歡迎飯店 第1名從房內就能看到鴨川美景

2024-11-12 01:00
聯合國旅遊組織執行委員會公佈2024年「最佳旅遊鄉村」名單，雲南阿者科村入選。圖為有上千年曆史的梯田風光。(中新社)

總數達世界第一 中國新增7個世界「最佳旅遊鄉村」

2024-11-15 01:00
知情人士透露，為減少富士山碳足跡，並紓解登山步道遊客過度擁擠的情況，日本地方政府將提案採用中國中車公司製造的無軌膠輪電車系統接駁遊客。（歐新社資料照）

富士山為減碳、紓解遊客擁擠 日本政府擬用中國無軌電車接駁遊客

2024-11-17 18:28
日本交通卡Suica。(本報資料照片)

改用現金…持「西瓜卡」不能搭日本熊本縣公車及鐵路了

2024-11-16 02:30

超人氣

更多 >
含淚告別網壇的納達爾 生涯總獎金史上第二高

含淚告別網壇的納達爾 生涯總獎金史上第二高
川普擬大規模遣返無證客 民主黨籍州、市長誓言對抗

川普擬大規模遣返無證客 民主黨籍州、市長誓言對抗
好市多這款超搶手抹布 出自華人之手

好市多這款超搶手抹布 出自華人之手
這名網球選手每踏入球場 就進帳近100萬美元

這名網球選手每踏入球場 就進帳近100萬美元
紐約華埠男遭隨機捅亡 當時正在河邊垂釣

紐約華埠男遭隨機捅亡 當時正在河邊垂釣