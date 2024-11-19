郵輪公司提供四年超長航程 供美國人「跳過」川普任期

Villa Vie Residences郵輪公司推出長達四年的「快進」郵輪旅行。(截取自Villa Vie Residences官網)

佛州 一所郵輪公司給懼怕未來四年川普任期的美國民眾，一個可以「逃離現實」的機會——一趟長達四年的郵輪環球旅行，途中全程將避開美國。

郵輪公司 Villa Vie Residences 近期宣布，將推出一項名為 Tour La Vie 的長途旅行項目，旅客最多可以選擇在郵輪上度過四年，遊覽140個國家，並且全程避開美國。其中，包括為期一年的「逃離現實」郵輪旅行、為期兩年的「期中選舉 」郵輪旅行、為期三年的「就不回家」郵輪旅行、為期四年的「快進」郵輪旅行。

Villa Vie Residences 的執行長帕丁森(Mikael Petterson)在接受新聞周刊訪問時表示，「我們在知道誰當總統之前就決定推出這項計畫，因為不管誰贏，都會有一半人口感到沮喪。老實說，我們沒有政治傾向，只是想給感到威脅的人一種選擇。」

該公司的郵輪套餐標價4萬元起，而選擇長達四年郵輪旅行、入住單間的標價是25.6萬元起，雙人間的標價則是32萬元起。這個價錢包含了所有旅途中的食物、飲料、網路、醫療費用等。房屋清潔服務一周一次、洗衣服務兩周一次。

據英國獨立報，該郵輪旅行的航行亮點包括，在加勒比海度過一個月，之後在南美洲度過四個月，其中經過巴拿馬運河兩次，看兩個世界奇蹟、經過智利峽灣、南極、在里約熱內盧度過狂歡節，再在亞馬遜雨林度過八天，等。

帕丁森表示，自11月7日宣布郵輪航程之後，打來詢問的電話出現了「大幅躍升」。

人在海外仍然心繫美國選舉的乘客，郵輪也考慮到了。在2026年期中選舉和2028年總統大選期間還在郵輪上的美國公民 ，可以通過郵寄選票的方式寄到郵輪的辦公室，由其統一轉寄。

該郵輪公司旗下的郵輪 Villa Vie Odyssey，目前進入了其長達15年環球航行的第二個月。這艘郵輪可以容納600個乘客，將會訪問全球七個大洲、13個世界奇蹟，和超過100個熱帶島嶼。

這艘郵輪之前因為一次維修意外滯留在北愛爾蘭的貝爾法斯特(Belfast)四個月。起初，該郵輪計畫在今年五月從北愛爾蘭出發，完成為期三年的環球旅行，後來推遲到九月底啟程。