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日本JR「青春18」搭到飽通票規定變了 引發一面倒惡評

中央社東京3日專電
日本JR集團日前宣布，從今年冬季開始調整旅遊超值通票「青春18」的服務內容。（記者黃仕揚／攝影）
日本JR集團日前宣布，從今年冬季開始調整旅遊超值通票「青春18」的服務內容。（記者黃仕揚／攝影）

日本JR集團日前宣布，從今年冬季開始調整旅遊超值通票「青春18」的服務內容。原本允許一票多人用，有效期5天內跳著用，調整成1人1票須連用5天，緊縮限制恐淪為銀髮族專用票，引發一面倒惡評，已有網友發起連署抗議。

原本規定只要在規定期間內任選5天，就可以憑當天車票無限搭乘JR所有路線的普通與快速列車，也不限制使用者，可供多人使用，屬於「認票不認人」。這種使用方式非常靈活，可以將5天跳著分開用，也可以5個人分著使用1張票。

然而，從今年冬季票開始，使用規則發生徹底變化，必須從使用日開始「連續5天」使用。例如，如果冬季票選擇12月10日作為開始日，那麼必須在12月10日到14日的5天內連續使用。此外，不論是在綠色窗口或是指定席販賣機購票，都需要事先確定開始使用日期。而且，今後原則上每個人都需要單獨購票，不可多人使用同一張票。

但相對地，除了原有的「5日券」之外，從今年冬季開始新增「3日券」，而且可以使用自動檢票口，便利性有所提升。新車票將於11月26日開始發售，使用期限為12月10日至隔年1月10日。3日券售價1萬日圓（約66美元），5日券售價1萬2050日圓（約82美元）。

對於這次規定變更，社群媒體出現大量不滿聲音。不少人認為，這種作法削弱了原本主打「自由隨性旅行」，以及「能夠和朋友、家人共享」的號召力，已經有網友發起連署，要求恢復原有制度。

有網友反映，「上班族哪有辦法連休5天。有人說這張票的目標對象是學生和高齡者，但是學生也忙於打工，能夠連休5天的很少，以後大概會變成時間充裕的銀髮族專用車票吧，乾脆不要叫『青春18』，改名『銀髮65』好了。」

「青春18」旅遊周遊券是一種「搭到飽」的1日無限次數車票，從1982年國鐵時代首次推出，當時主要面對學生販售，因為發售時選擇了春、夏、冬季的假期作為使用期間。

不過，儘管被稱為「青春18」，實際上不分年齡與國籍均能購買，是不少人進行「窮遊」的最佳選擇，也有許多鐵道迷選擇購買這種超值票券，探索鮮為人知的秘密車站。

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