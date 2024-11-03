機票超賣被通知不能上飛機？ 這類人容易遇到

專家揭露當你遇到機票超賣的狀況，航空公司拒絕你登機時，可以如何求償保護自己的旅行權益。(美聯社)

當你買了機票 卻被通知無法登機，這種情形被稱為「非自願拒絕登機」。如果航空公司超賣了座位，而且在沒有自願者願意更改班機的狀況下，你也有可能遇到這樣的情形。航空公司有權告訴你，即便你已購票，也不能登機。但不表示航空公司可以不給予補償。

如果你被迫拒絕登機，根據規定，你有權獲得賠償、重新安排航班，至少也有權了解原因。隨著美國年末假期旅遊季靠近，了解如何保障自己的權益很重要。

「重要的是要知道，即使你被非自願拒絕登機，也有一些情況你會無法獲得賠償。」一名國家消費者聯盟的航空專家約翰·布雷奧特(音譯，John Breyault)表示。

自願與非自願拒絕登機

乘客會遇到無法登機的狀況有很多種。航空公司可能因為各種原因，會需要減少乘客數量，包括意外的重量限制、機型的臨時更動，或最常見的機票超賣。在這些情況下，航空公司通常會先尋找自願更改航班的乘客。如果找不到足夠的志願者，才可以拒絕部分乘客登機。

如果你自願放棄登機，那麼在接受了航空公司給予的替代方案後，就會失去了進一步獲得賠償的權利。但如果你是在非自願的情況下被拒絕登機，你的權益則受到交通部法規保障。根據交通部的網站，航空公司超賣航班不違法，因為航空公司是為了因應部分購票乘客不會出現搭機，因而超賣座位。而大部分的時候航空公司也都能準確的預估未出現搭機的旅客量，僅有少數時候，才會有旅客因為機票超賣而被迫拒絕登機。

根據交通部的規定，被迫拒絕登機的乘客有權獲得書面解釋原因，並獲得最高1550美元的賠償，具體金額取決於行程變更造成的誤點時間，以及航班是國內線還是國際線。

交通部規定航空公司在以下條件下可以免除拒絕登機的賠償責任：

●機型更換導致載客量更動

●受到載重和機身平衡限制

●包機航班

●從外國地點起飛的航班，受出發國家法規的限制

●座位少於30名乘客的小型飛機也不需要支付拒絕登機賠償，即使是被降級到經濟艙的乘客也只能獲得票價差額退款

約翰說，「如果你有權獲得賠償，航空公司必須當天在機場完成賠償。」

非自願拒絕登機常見嗎？

根據交通部的數據，非自願拒絕登機的情況非常罕見。在今年4月至6月，美國十大航空公司中，每1萬名乘客之中也只有0.33人被迫拒絕登機。即使是被認為超賣率最高的邊疆航空，在這段期間也僅有每1萬名乘客中3.43人被拒絕登機。

專家表示，大多數乘客被拒絕登機的機會很低，但某些因素確實可能會讓你更容易被選中。像是沒有航空公司會員資格、沒有購買商務艙票、單獨旅行的乘客，通常會比較容易被強制拒絕登機。如果你屬於這些類別，可能會比擁有會員資格的乘客容易被選中。

遇到了怎麼辦？

如果你被迫拒絕登機，其實可以做的事並不多，但還是可以採取一些策略來降低風險。專家建議，乘客可以考慮向交通部提交投訴，表達對服務的不滿。此外，若旅行日期有彈性，可以提前或延後行程，這樣即使被拒絕登機壓力也會相較比較小。

交通部也在考慮實施新規定，增加航班被取消時乘客的賠償，這與歐洲現行實施的規定相似。專家指出，交通部在航空業務中強調乘客權益的重要性，期待未來能有更多保障。