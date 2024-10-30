加拿大對中國航司解禁 將增溫哥華直航上海、北京班機

加拿大航空公司計畫增加中加直航航班。示意圖。（路透）

中國民航局30日宣布，經中國和加拿大 兩國民航部門多輪磋商，中加雙方航空公司近日正式啟動直航航班增班工作。民航局稱，中加雙方航空公司增加直航航班將有助於滿足雙方人員往來和經貿需求，推動中加航空運輸市場進一步恢復。此外，外交部發言人林劍也對此表示，中方重視加方的這一舉措，希望加方繼續為兩國正常的人員往來創造良好條件。有專家表示，這將助推兩國在文旅等領域積極互動。

央視新聞等多家媒體30日報導，自25日起，加拿大移除對中國國際航空、首都航空、東方航空、南方航空、海南航空、四川航空、廈門航空等的限制條件。

文匯報報導，當地時間28日，加拿大運輸署在其網站發表公告稱，加拿大交通部長24日在外交部長的指示下，撤銷了2022年2月3日頒布的「中國航司每周飛往加拿大總計不超六個往返定期客運航班」及「禁止北京直飛加拿大客運航班」等限制措施。

中國民航局透露，加拿大航空公司計畫自12月7日起將溫哥華至上海直飛航線由目前每周四班往返航班增至每周七班往返航班，自2025年1月15日起恢復運營溫哥華至北京直飛航線，每周七班往返航班。與此同時，中方航空公司正加快增班計畫申請。

近年來，中加關係經歷不少波折，特別是2018年12月「孟晚舟 被拘禁事件」發生以來，加拿大多次充當美西方反華「急先鋒」，兩國政經交往一度陷入低谷。其中，加方自2022年初因疫情實施的一系列航班限制措施，使得中加之間的直航數量大幅減少，更是給兩國人民的交流帶來了不便。

觀察者網報導，中國社科院旅遊研究中心祕書長金準表示，加拿大取消對中國航空公司實施的限制性措施，是基於政治、經濟考量作出的決定，將在吸引中國遊客、促進當地旅遊業及相關產業的發展。同時，有助於改善雙邊關係，推動兩國間在文化、旅遊、經濟、貿易等領域更積極的互動。

旅遊平台「去哪兒」指數顯示，加拿大解除對中國航班限制的消息發布後，平台上飛往多倫多的搜索指數環比上周增長1.1倍，飛往溫哥華增長1.5倍。熱門航線為廣州—多倫多、上海—多倫多、上海—溫哥華、北京—溫哥華等。「去哪兒」大數據研究院分析認為，北美航線受多因素影響遲遲未恢復至2019年水平，中加航班的增長將有助於票價的進一步降低，也會促使北美航線進一步恢復。