國家地理2025最佳旅遊勝地 瓜地馬拉古城安地瓜上榜

瓜地馬拉古城「安地瓜」（Antigua），名列國家地理雜誌評選2025年最佳旅遊勝地之一；1979年也被聯合國教科文組織（UNESCO）列為世界文化遺產，每年吸引超過百萬遊客造訪。(中央社)

根據國家地理雜誌（National Geographic）評選，2025年世界25個「令人印象最深刻」的最佳旅遊勝地，瓜地馬拉的古城「安地瓜」（Antigua）也名列其中。

國家地理雜誌說明，造訪安地瓜可以享受最特別的旅遊體驗，因為遊客一方面可以參觀這個殖民時代的古老城區，也可以在近距離觀察壯觀的火山景致。

安地瓜是瓜地馬拉最有名的國際觀光 聖地，距離首都瓜地馬拉市大約40公里，每年吸引超過百萬遊客造訪。安地瓜在西元1543年建城，是西班牙當年殖民中美洲地區的首府，迄今已有481年歷史，以保存大量的巴洛克式建築，和殖民文化風情而聞名。

另安地瓜在1979年被聯合國教科文組織（UNESCO）列為世界文化遺產。

國家地理雜誌同時推薦到安地瓜，必須要徒步登上海拔3900公尺的「阿加迪南哥」火山（volcán Acatenango），因為這樣才可以欣賞鄰近的「火峰火山」（volcán de Fuego）噴發的壯觀景色。因為「火峰火山」是世界上仍然活躍的活火山之一，2018年曾經猛烈爆發，迄今仍不時小規模噴發煙塵，並且伴隨巨響，十分震撼。

「安地瓜」（Antigua）古城旁的「火峰火山」（volcán de Fuego），是世界上仍在活動的活火山之一。壯觀景色相當罕見，也被國家地理雜誌為不可錯過的景點。(中央社)

此外，國家地理也推薦遊客可選擇「以艱苦的徒步旅行，穿越咖啡 園區和雲霧繚繞的山林」，體驗瓜地馬拉豐富的風土民情。

不只國家地理雜誌，國際知名旅遊雜誌Travel + Leisure今年7月也發布最新評比，拉美地區最佳旅遊城市，第一名是秘魯的印加古城庫斯科（Cusco），第2名就是安地瓜。

台灣對安地瓜也不陌生，前總統蔡英文在2017年「英捷專案」訪問瓜地馬拉期間，就曾率團造訪安地瓜，參訪古城的人文景致。

此外，駐瓜地馬拉大使館 2012年，也曾代表政府捐贈瓜地馬拉「拉麥塞德」（La Merced）教堂古蹟修復計畫。該教堂還設立專門展廳，感謝台灣政府和人民的協助。