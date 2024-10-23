我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

紐約華埠商改區將辦「開放街道」 萬聖節玩整天

曲怡文提案 限付酒店式遊民所補助

國家地理2025最佳旅遊勝地 瓜地馬拉古城安地瓜上榜

中央社瓜地馬拉市22日專電
瓜地馬拉古城「安地瓜」（Antigua），名列國家地理雜誌評選2025年最佳旅遊勝地之一；1979年也被聯合國教科文組織（UNESCO）列為世界文化遺產，每年吸引超過百萬遊客造訪。(中央社)
瓜地馬拉古城「安地瓜」（Antigua），名列國家地理雜誌評選2025年最佳旅遊勝地之一；1979年也被聯合國教科文組織（UNESCO）列為世界文化遺產，每年吸引超過百萬遊客造訪。(中央社)

根據國家地理雜誌（National Geographic）評選，2025年世界25個「令人印象最深刻」的最佳旅遊勝地，瓜地馬拉的古城「安地瓜」（Antigua）也名列其中。

國家地理雜誌說明，造訪安地瓜可以享受最特別的旅遊體驗，因為遊客一方面可以參觀這個殖民時代的古老城區，也可以在近距離觀察壯觀的火山景致。

安地瓜是瓜地馬拉最有名的國際觀光聖地，距離首都瓜地馬拉市大約40公里，每年吸引超過百萬遊客造訪。安地瓜在西元1543年建城，是西班牙當年殖民中美洲地區的首府，迄今已有481年歷史，以保存大量的巴洛克式建築，和殖民文化風情而聞名。

另安地瓜在1979年被聯合國教科文組織（UNESCO）列為世界文化遺產。

國家地理雜誌同時推薦到安地瓜，必須要徒步登上海拔3900公尺的「阿加迪南哥」火山（volcán Acatenango），因為這樣才可以欣賞鄰近的「火峰火山」（volcán de Fuego）噴發的壯觀景色。因為「火峰火山」是世界上仍然活躍的活火山之一，2018年曾經猛烈爆發，迄今仍不時小規模噴發煙塵，並且伴隨巨響，十分震撼。

「安地瓜」（Antigua）古城旁的「火峰火山」（volcán de Fuego...
「安地瓜」（Antigua）古城旁的「火峰火山」（volcán de Fuego），是世界上仍在活動的活火山之一。壯觀景色相當罕見，也被國家地理雜誌為不可錯過的景點。(中央社)

此外，國家地理也推薦遊客可選擇「以艱苦的徒步旅行，穿越咖啡園區和雲霧繚繞的山林」，體驗瓜地馬拉豐富的風土民情。

不只國家地理雜誌，國際知名旅遊雜誌Travel + Leisure今年7月也發布最新評比，拉美地區最佳旅遊城市，第一名是秘魯的印加古城庫斯科（Cusco），第2名就是安地瓜。

台灣對安地瓜也不陌生，前總統蔡英文在2017年「英捷專案」訪問瓜地馬拉期間，就曾率團造訪安地瓜，參訪古城的人文景致。

此外，駐瓜地馬拉大使館2012年，也曾代表政府捐贈瓜地馬拉「拉麥塞德」（La Merced）教堂古蹟修復計畫。該教堂還設立專門展廳，感謝台灣政府和人民的協助。

觀光 咖啡 大使館

上一則

日本飯店揭遊客住房亂象 床旁撒尿、毛巾被偷光還想硬上員工

延伸閱讀

英王查理三世訪澳 原住民與殖民歷史再受關注

英王查理三世訪澳 原住民與殖民歷史再受關注
批評政府貪腐被關逾800天 瓜地馬拉記者終獲釋放

批評政府貪腐被關逾800天 瓜地馬拉記者終獲釋放
年長者宜少量多餐 下午茶可補充營養

年長者宜少量多餐 下午茶可補充營養
巴西辣妹為維持好身材 1個月吃掉250顆蛋

巴西辣妹為維持好身材 1個月吃掉250顆蛋

熱門新聞

外籍遊客湧入日本，東京飯店房價飆高。飯店示意圖，和本新聞無關。（取材自pexels.com@Pixabay ）

日本飯店揭遊客住房亂象 床旁撒尿、毛巾被偷光還想硬上員工

2024-10-22 01:28
義大利女子日前在印尼衝浪，結果遭到劍旗魚刺入胸部死亡。(路透)

罕見…義大利女子在印尼衝浪 竟遭劍旗魚刺胸亡

2024-10-22 00:40
圖為達美一架同型客機。(路透)

波音767發生技術問題 達美班機塞內加爾飛紐約 起飛時叫停

2024-10-19 23:10
達美航空即日起推出限時優惠，自西雅圖轉飛全美各地2.9萬元台幣（約912.5美元）起。（圖／達美航空提供）

達美航空推國內轉機優惠 低含稅價913美元起

2024-10-15 00:50
迪士尼即將限量試推新的快速通關尊榮服務（Lightning Lane Premier Pass），除門票外，需額外付出129到449美元代價。(路透)

消費體驗VIP化 美迪士尼不預約不排隊新快通卡 加價449元

2024-10-17 04:50
有中國旅行社坦言，近兩個月生意似乎不如預期火紅。（記者謝守真／攝影）

外國團客減 中業者：旅行社生意不如預期 尋獲客新管道

2024-10-19 02:45

超人氣

更多 >
「長壽果」花生好處多 但有這3個禁忌

「長壽果」花生好處多 但有這3個禁忌
CDC遊輪衛生檢查 「最髒遊輪」上有蛆、鳥屍...

CDC遊輪衛生檢查 「最髒遊輪」上有蛆、鳥屍...
麥當勞這款漢堡疑爆大腸桿菌疫情 1死10住院

麥當勞這款漢堡疑爆大腸桿菌疫情 1死10住院
他遊遍76個國家 加州這城市是他的惡夢之一

他遊遍76個國家 加州這城市是他的惡夢之一
朱利安尼判賠1.5億 須交出紐約宅、賓士與26手表給選務母女檔

朱利安尼判賠1.5億 須交出紐約宅、賓士與26手表給選務母女檔