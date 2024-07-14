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台灣飛美西增至每周119班 美東、美中具拓點潛力

中央社／台北14日電
華航台北-西雅圖航線初期每周5班，台灣每周飛往美國西部的航班增至119班。(圖／華航提供)
華航台北-西雅圖航線初期每周5班，台灣每周飛往美國西部的航班增至119班。(圖／華航提供)

華航14日將開航台北-西雅圖航線，台灣往美國西部的航班增至每周119班，提升台灣與美國間往來的便利性。根據交通部運輸研究所分析，美國東部及中部也具拓展新航點的潛力。

目前台灣每周飛往美國西部的客運航點及航班，包括：舊金山52班（長榮21班、聯合航空14班、華航10班、星宇航空7班），洛杉磯45班（長榮21班、華航17班、星宇航空7班），西雅圖17班（長榮10班、達美航空7班），3航點每周共114班。

華航台北-西雅圖航線初期每周5班，今天起台灣每周飛往美國西部的航班增至119班。

華航指出，看好台美市場活絡的旅運需求，直飛西雅圖為華航擴展北美航網的重要一步。西雅圖機場2023年旅客總量超過5000萬人次，為美國西北地區第一大機場，華航插旗西雅圖，同時也拓展美國內陸市場，旅客透過華航聯程機票，可接轉至波特蘭、芝加哥、波士頓、拉斯維加斯、奧蘭多、亞特蘭大等50個美國內陸熱門航點。

根據運研所去年公布的「北美經桃園及鄰近機場往返亞太市場探討」，以疫情前的數據做分析，2019年經亞太地區7個重點機場中轉的國際旅次約2607萬人次，其中725萬人次是往返北美及亞太地區，占比28%，仁川、香港及桃園為主要中轉機場。

報告也顯示，美國經中轉機場雙向往返越南的中轉旅次最多，占往返亞太中轉旅次的1/4，但近半數經由仁川機場中轉，經桃園機場轉機的不及2成。

運研所建議，為提升桃園機場中轉旅客航班銜接的便利性，吸引更多旅客台灣中轉，對天空開放的美國市場，業者如機隊運能許可，可新闢航點，已飛航的航點則增加飛航班次。

運研所分析桃園機場於北美目前無直飛航班但可開發的航點，以美國東部華盛頓特區（IAD）及波士頓（BOS）最具潛力，潛在1年旅客量都超過20萬人次，可優先評估，其次是東部的亞特蘭大（ATL）近18萬人次、紐華克（EWR）逾15萬人次、中部的達拉斯（DFW）逾14萬人次。

華航與長榮目前都有飛航的美東城市是紐約，長榮還飛航美國中部的芝加哥和休士頓，星宇航空只有美西的洛杉磯與舊金山，預計8月16日開航西雅圖。

華航及長榮都表示，會依未來新機交機時程，持續評估美國市場新航點。星宇航空也規畫繼美西航點後，陸續布局美國東部及中部城市。

西雅圖 長榮 亞特蘭大

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