南韓出手管制中國低價消費團 1旅行社勒令停業

南韓文化體育觀光部15日表示，一家旅行社以中國客為對象組織低價旅行團，訪韓後強迫購物，經查勒令停業。（圖／取自知乎）

據韓聯社報導，南韓 文化體育觀光 部15日表示，一家旅行社以中國客為對象組織低價旅行團，訪韓後強迫購物，經查勒令停業。這是南韓政府第一次以「用不合理價格組織中國赴韓團體旅遊，或僅憑遊客購物回扣創造收益」為由，對旅行社給予行政處分。

一名中國客2月參加該旅行社的旅行團訪韓，並向南韓旅遊舉報投訴中心舉報導遊強迫購物。政府調查指出，該旅行社存在組織低價旅行團的行為，勒令停業1個月。

南韓政府2016年制定相關規定，規範旅遊業秩序。政府計畫於6月修改中國赴韓旅遊承辦旅行社的工作指南，針對擾亂旅遊業秩序的行為細化行政處分標準。

據錢江晚報報導，南韓2024年第一季度訪韓遊客大約340萬人次，其中中國遊客人數最多，達101萬人次，重回來韓外國遊客數量榜首。為支持中國赴韓旅行團市場健康增長，韓方將加強對擾亂市場秩序行為的調查和處理，努力提高遊客滿意度。

有中國網友在內容平台「知乎」上分享參加南韓低價旅行團的經驗。他提到，長輩的微信 時常會收到低價南韓旅行團的訊息，一個人的團費落在人民幣1,780-2,000元（約247-278美元）之間。

該名網友在旅遊過程中被帶到高麗人參博物館、護肝寶和韓國化妝品店等地，導遊會在過程中不斷鼓勵遊客消費，當遊客不願意購買，便會對遊客說，「我說了半天那麼好你們怎麼不買？是不信任我嗎」、「你們去別的國家旅遊都不帶錢的嗎？」、「你們團費交了多少錢你們心裡清楚吧。」