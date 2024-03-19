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中民航局：中國往返北美航線客運量 僅恢復到疫前19.4％

記者謝守真／即時報導
中國民航局指，中國往返北美航線客運量僅恢復至疫情前的19.4％。(記者謝守真／攝影)
中國民航局指，中國往返北美航線客運量僅恢復至疫情前的19.4％。(記者謝守真／攝影)

中國民航局指出，2月份，中國航空公司在國際航空市場恢復加快，其中，國際航線運輸總周轉量達到34.6億噸公里，年增1.09倍，較疫情前2019年同期增加9.9%，這也是該項數據首次超過疫情前同期水準，較今年1月提高12.1個百分點。值得注意的是，中國往返北美航線客運量僅恢復至疫情前的19.4％。

據央視新聞報導，在客運方面，2月中國國際航線共完成旅客運輸量489.2萬人次，恢復至2019年同期的81.8%，連續三個月回升。

從主要市場看，中國航空公司在「中國—東協」航線客運量最大，完成194萬人次，占比接近四成，恢復至2019年同期的77.5％；而中國航空公司在「中國—歐洲」航線客運量為69.2萬人次，較2019年同期增長33.8％，恢復程度最高。

然而，中國航空公司在「中國—北美」航線客運僅恢復至2019年同期的19.4%，恢復水準較1月提高2個百分點。第一財經指出，美國交通部2月底最新通告指出，自2024年3月31日起，允許中方航空公司每周執行50個中美直航客運往返航班。此前，中方航司每周執行35個中美來回客運航班。

此外，中國與「一帶一路」沿線國家之間完成旅客運輸量320萬人次，占比65.4％，恢復至2019年同期的88％，高於國際航線整體恢復水準6.2個百分點。

從主要國家看，中國航空公司在「中國—泰國」航線客運規模最大，完成88.7萬人次，恢復到2019年同期的75％。「中國—俄羅斯」航線恢復程度最高，完成10萬人次，較2019年同期增長89％。另外，「中國—日本、韓國」航線分別完成84.7萬人次、61.8萬人次，分別恢復2019年同期的82%、93%。

中國民航局表示，自中國對法國、德國、義大利、荷蘭、西班牙、馬來西亞試行單方面免簽政策，與新加坡實行互免簽政策以來，相關國家客運量加快恢復。

另，在貨運方面，2月國際航線共完成貨郵運輸量21.6萬噸，較2019年同期增長65.9%，貨郵運輸恢復水準再創新高。其中，「中國—歐洲」航線完成貨運規模最大，為9.2萬噸，占比達42.3％，較2019年同期增長91.6％；「中國—東協」航線貨運量較2019年同期增長97.1％。

而在「一帶一路」沿線國家之間完成貨郵運輸量6.6萬噸，佔比超過三成，較2019年同期增長143.8％，大幅高於國際航線貨運整體恢復水準77.9個百分點。

疫情 一帶一路 義大利

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