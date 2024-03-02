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奧本海默掀觀光潮 原子彈實驗室小鎮遊客年增68%

中央社洛薩拉摩斯2日綜合外電報導
洛薩拉摩斯國家實驗所（Los Alamos National Laboratory）所在的小鎮因為電影奧本海默成為觀光景點。（美聯社）
洛薩拉摩斯國家實驗所（Los Alamos National Laboratory）所在的小鎮因為電影奧本海默成為觀光景點。（美聯社）

美國名導克里斯多福諾蘭執導的鉅片「奧本海默」，橫掃全球10億美元票房，不只讓好萊塢製片廠高層大賺一筆，更吸引遊客造訪原子彈實驗室所在的小鎮，帶來意外的觀光財。

法新社報導，美國奧斯卡金像獎（Oscars）頒獎典禮將於美東時間3月10日舉行，奧本海默（Oppenheimer）有望拿下最佳影片獎，這是一部講述原子彈發明的傳記電影，大部分過程發生在新墨西哥州的洛薩拉摩斯（Los Alamos）。

這座小鎮正是圍繞高度機密的洛薩拉摩斯國家實驗所（Los Alamos National Laboratory）而建。美國政府曾在物理學家奧本海默（J. Robert Oppenheimer）建議下，在新墨西哥州從頭開始建造這座實驗室。

自從電影奧本海默去年7月上映以來，大批遊客湧入洛薩拉摩斯，參觀奧本海默故居（Oppenheimer House）和傅勒之屋（Fuller Lodge），這些是核子科學家們當年舉辦派對、慶祝成功製造原子彈的地方。

根據洛薩拉摩斯鎮的官員，去年的觀光客人數躍增68%。

為當地歷史協會擔任導遊的安德森（Kathy Anderson）表示，甚至早在電影上映前的春季，「我們就已開始看到遊客大量湧入」，協會必須加開2倍的每日導覽場次。

安德森還說：「如果奧本海默確實贏得奧斯卡獎，我想我們會看到更多人對這裡感興趣。」

奧本海默 新墨西哥州 奧斯卡獎

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