柏林往返巴黎路線復駛 歐洲跨國夜車有復興趨勢

奧地利國鐵（ÖBB）經營的「夜捷列車」（Nightjet）帶動歐洲搭夜車的風潮。（奧地利國鐵提供）

去年年底，睽違多年的柏林往返巴黎夜車恢復行駛，隨著路線愈來愈多，在歐洲搭臥鋪夜車跨國旅行有復興的趨勢。

去年12月10日，歐洲各地按往年慣例同步更新火車時刻表，2014年以來停駛的柏林往返巴黎夜車重新恢復行駛，柏林往返布魯塞爾的夜車也正式開通，同樣是每週3班，傍晚搭車第二天早上就可抵達目的地。

歐洲大陸鐵路網密集，搭夜車可省下旅館費，又有低碳排的環保優點，喜歡搭的人很多，只是可選擇的路線很少。

最近一波熱潮是由奧地利國鐵（ÖBB）帶動。2017年，奧地利國鐵推出「夜捷列車」（Nightjet）的新品牌，在歐洲各國擴大服務，從此旅客人數每年出現兩位數的成長。

如今COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情 過去，歐洲旅遊業復甦，夜車又開始流行。2022年起，從柏林、漢堡、斯圖加特、慕尼黑等德國 大城市，已可搭夜車直達蘇黎世、維也納、威尼斯和克羅埃西亞首都薩格勒布（Zagreb）。

身為夜車先驅，奧地利國鐵今年更引進新一代夜車，號稱速度更快、行車也更安靜，不僅臥鋪和衛浴設備重新設計，還提供個人的膠囊床位。