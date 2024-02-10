我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

俄烏戰爭將滿2週年 北約祕書長籲歐洲加速生產武器

何處是家／害怕有遺憾…她放棄綠卡回中國難題更多

柏林往返巴黎路線復駛 歐洲跨國夜車有復興趨勢

中央社／柏林10日專電
奧地利國鐵（ÖBB）經營的「夜捷列車」（Nightjet）帶動歐洲搭夜車的風潮。（奧地利國鐵提供）
奧地利國鐵（ÖBB）經營的「夜捷列車」（Nightjet）帶動歐洲搭夜車的風潮。（奧地利國鐵提供）

去年年底，睽違多年的柏林往返巴黎夜車恢復行駛，隨著路線愈來愈多，在歐洲搭臥鋪夜車跨國旅行有復興的趨勢。

去年12月10日，歐洲各地按往年慣例同步更新火車時刻表，2014年以來停駛的柏林往返巴黎夜車重新恢復行駛，柏林往返布魯塞爾的夜車也正式開通，同樣是每週3班，傍晚搭車第二天早上就可抵達目的地。

歐洲大陸鐵路網密集，搭夜車可省下旅館費，又有低碳排的環保優點，喜歡搭的人很多，只是可選擇的路線很少。

最近一波熱潮是由奧地利國鐵（ÖBB）帶動。2017年，奧地利國鐵推出「夜捷列車」（Nightjet）的新品牌，在歐洲各國擴大服務，從此旅客人數每年出現兩位數的成長。

如今COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情過去，歐洲旅遊業復甦，夜車又開始流行。2022年起，從柏林、漢堡、斯圖加特、慕尼黑等德國大城市，已可搭夜車直達蘇黎世、維也納、威尼斯和克羅埃西亞首都薩格勒布（Zagreb）。

身為夜車先驅，奧地利國鐵今年更引進新一代夜車，號稱速度更快、行車也更安靜，不僅臥鋪和衛浴設備重新設計，還提供個人的膠囊床位。

德國可搭夜車的城市今年也擴大到40個，10月起，柏林往返巴黎的夜車將天天發車；未來幾年，德國與鄰國的夜車路線還會持續擴大，德國鐵路公司（Deutsche Bahn）稱之為「夜車的復興」。

奧地利國鐵夜車最高級的臥鋪，設備與中級旅館不相上下，座位寬敞且附有衛浴設備。（奧...
奧地利國鐵夜車最高級的臥鋪，設備與中級旅館不相上下，座位寬敞且附有衛浴設備。（奧地利國鐵提供）
奧地利國鐵2024年起在夜車推出個人膠囊床位。（奧地利國鐵提供）
奧地利國鐵2024年起在夜車推出個人膠囊床位。（奧地利國鐵提供）

德國 疫情

上一則

春節出遊潮 中國赴日遊客減半 台韓旅客激增

延伸閱讀

蕭茲籲美國會通過援烏預算法案 稱德國也將增援

蕭茲籲美國會通過援烏預算法案 稱德國也將增援
巴黎奧運獎牌 內藏埃菲爾鐵塔

巴黎奧運獎牌 內藏埃菲爾鐵塔
快看世界／巴黎奧運獎牌設計公布 鑲嵌巴黎鐵塔組件

快看世界／巴黎奧運獎牌設計公布 鑲嵌巴黎鐵塔組件
柏林回收聖誕樹成大象「新春禮物」 不只是美食還有超多用途

柏林回收聖誕樹成大象「新春禮物」 不只是美食還有超多用途

熱門新聞

有網友好奇飛機餐是否可以要2份，從事空服業的內行人也跳出來解答。機艙示意圖。（取材自pexels／Jeffry Surianto ）

搭機吃不飽「飛機餐可要2份」？過來人曝1情況有機會、這餐點最容易

2024-02-03 20:52
中華航空近期跟進實施旅客搭機前量測體重。示意圖。（記者黃仲明／攝影）

搭機前量體重 華航跟進實施：隨機抽樣旅客、會保密

2024-02-03 00:06
搭乘飛機若碰上亂流，難免容易感到緊張、焦慮；示意圖。（取材自Unsplash＠Suhyeon Choi）

出國搭飛機好怕遇上亂流 專家曝「4要1不」輕鬆應對

2024-02-06 01:20
農曆春節假期是出國旅遊旺季，今年春節假期中國赴日遊客人數預計仍只有疫情前的一半。（歐新社）

春節出遊潮 中國赴日遊客減半 台韓旅客激增

2024-02-09 16:15
空服員指出，機上奧客最多的地方就在「豪華經濟艙」。機艙示意圖。（取材自pexels／Jeffry Surianto ）

「不是經濟艙」飛機上討厭的客人哪最多？空服員曝都在這區域

2024-02-01 05:50
日本名古屋鐵道公司、名古屋車站和中部國際機場將試辦「空手觀光」計畫。旅客去機場前預先報到、登記托運行李後，只要在名古屋車站合作商店寄存行李，行李就能直接被送上預定搭乘的航班。（取材自X）

省去排隊託運 日本機場試辦行李寄存車站商店直接上飛機

2024-02-04 05:31

超人氣

更多 >
谷歌殺妻案 陳立人為何戴頭盔出庭？

谷歌殺妻案 陳立人為何戴頭盔出庭？
男子飛行途中口鼻突噴血暴斃 空服員急把「屍體拖進廚房」等降落

男子飛行途中口鼻突噴血暴斃 空服員急把「屍體拖進廚房」等降落
艱辛來美 中國走線客又診斷罹癌

艱辛來美 中國走線客又診斷罹癌
搞砸劉謙春晚魔術秀 主持人尼格買提還原背後真相

搞砸劉謙春晚魔術秀 主持人尼格買提還原背後真相
何處是家／害怕有遺憾…她放棄綠卡回中國難題更多

何處是家／害怕有遺憾…她放棄綠卡回中國難題更多