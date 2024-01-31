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星宇航空與MLB道奇隊續約3年 洛杉磯起飛航班都有聯名備品

記者黃仲明／報導
洛杉磯出發航班提供道奇隊聯名備品，讓旅客在搭機途中回味球賽的精采。(圖／星宇航空提供)
洛杉磯出發航班提供道奇隊聯名備品，讓旅客在搭機途中回味球賽的精采。(圖／星宇航空提供)

星宇航空今天宣布，繼2023年球季首度與美國職棒大聯盟MLB洛杉磯道奇隊成為合作夥伴後，雙方再續約三年，從2024年球季一直到2026年將持續密切合作，以運動結合航空深耕北美市場，搶搭因風靡世界的日籍球星大谷翔平加盟而掀起的道奇熱潮。

星宇航空執行長翟健華表示，配合去年大聯盟賽季，於洛杉磯-台北航線首創推出球隊聯名機上備品，廣受往來美國及亞洲間的旅客好評，今年雙方續約將有助於推廣星宇航空國際知名度、展現對運動賽事的支持，持續吸引廣大球迷搭乘。

翟健華指出，本次續約亦巧妙搭上道奇隊近期揭曉之日本旅美球星黃金陣容：二刀流巨星大谷翔平以及日本最強投手山本由伸，與星宇航空北美、日本兩大市場相互輝映。” It’s Sho-time! ”大聯盟2024年球季，歡迎所有球迷搭乘星宇航空前往洛杉磯一睹球星風采，也預祝道奇隊場場拿下勝利。

洛杉磯道奇隊資深副總裁Lorenzo Sciarrino表示，很開心能夠和星宇航空延續合作關係，開幕在即的2024年大聯盟新賽季對道奇隊來說是球隊歷史上非常重要的新篇章，有如此頂尖的合作夥伴和我們共同展現野心、邁向世界舞台讓我們感到十分興奮。

星宇航空指出，台北-洛杉磯航線每日一班飛航，於洛杉磯出發的航班獨家提供道奇隊聯名備品，旅客可於報到時獲得球隊聯名登機證、行李掛牌及特製行李箱貼紙，機上則有球隊紙杯、攪拌棒、撲克牌、紙巾及兒童餐盒等，讓旅客在返台途中再度回味球賽的精彩。

洛杉磯航線由新世代客機A350-900執飛，四艙等共306個座位，包含頭等艙4個、商務艙26個、豪華經濟艙36個及240個經濟艙，先進的機艙設備搭配精緻美味的餐食，提供最舒適如家的精品飛航體驗，已成為跨太平洋旅客首選。今年起，在飛往洛杉磯的頭等艙可品嚐到米其林三星餐廳態芮Taïrroir攜手打造的五道全新美饌，讓旅客在三萬英呎高空中享受最極致奢華的味蕾饗宴。

星宇航空截至目前共有21架航機，規劃今年引進5架廣體機，包括4架A350-900及一架A330neo，將持續建立中轉航網。目前北美飛航洛杉磯及舊金山兩航點，舊金山航線現正以每週三班飛航，將優先於3月20日起增加至每日一班，緊接著下半年將開闢第三條美國航線-西雅圖，預計第四季中轉航網將初具規模，旅客可透過星宇航空綿密的亞洲區域航網，便利往返於美國及亞洲各大城市之間。

以運動結合航空深耕北美市場，搶搭因大谷翔平加盟而掀起的道奇熱潮。(圖／星宇航空提...
以運動結合航空深耕北美市場，搶搭因大谷翔平加盟而掀起的道奇熱潮。(圖／星宇航空提供)
星宇航空今天宣布與道奇隊再續約三年，從2024年球季一直到2026年將持續密切合...
星宇航空今天宣布與道奇隊再續約三年，從2024年球季一直到2026年將持續密切合作。(圖／星宇航空提供)

洛杉磯 道奇 日本

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