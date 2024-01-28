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出國玩怕太貴？5大觀光勝地 教戰避開旺季、省住宿費

編譯季晶晶／綜合外電
出門旅遊若選擇非旺季，能省下不少酒店住宿費用。圖為紐約。（路透）
出門旅遊若選擇非旺季，能省下不少酒店住宿費用。圖為紐約。（路透）

財經網站CNBC引述Intrepid Travel「2024年展望調查」報導，近五分之一的美國人打算2024年要減少旅遊，大多數理由是費用太高，但節省開支而不影響出遊的最簡單的作法就是避開旅遊旺季，還不必人擠人，享有更好的旅遊品質。

Intrepid Travel執行長桑頓（James Thornton）表示，此時出遊的多半是沒有學齡子女的成年人，但父母也愈來愈願意讓小孩請假去旅行。

京都

京都每年3月下旬至4月上旬是人氣超高的櫻花季，導遊、火車票到博物館門票等「所有東西」水漲船高。

根據CNBC資料，3月底住安縵京都酒店，每夜要價5765美元，索瓦卡精品旅館要1904美元。如果提前到3月初，兩邊的住宿費用分別降至3185和1044美元。

馬爾地夫

馬爾地夫全年溫暖，但旱季是1月到3月，雨季從5月中持續到11月。加上年終假期，此地的旅遊旺季由12月到次年4月。

2月中住索尼娃富士酒店（Soneva Fushi）要3650美元，笛古島安納塔拉度假酒店（Anantara Dhigu）是1578美元， 改期到4月中則分別降為2221和1368美元。

羅馬

那裡的旺季是5到9月，6月中旬到Hotel de la Ville住一晚要1637美元，Hotel Artemide要560美元，但提前在3月中造訪，酒店費用降至1350和380美元。

River Palace Hotel逆勢操作，如果提前60天訂房，6月的「經典客房」只要238美元，比3月的252美元便宜。但若非這檔促銷活動，每晚要價281美元。

杜拜

炙熱夏季使杜拜國際旅客的人數在6至8月間降至最低。非旺季是4月、5月、9月和10月。雖然淡旺季房價差別不大，但夏季還是便宜些，5月比4月優惠。

12月中住Waldorf Astoria Dubai Palm Jumeirah，每晚要價451美元，改到4月中是435美元。被稱為杜拜「唯一漂浮酒店」的伊麗莎白女王2號郵輪，12月中和4月中分別要價93美元和70美元，這艘遊輪的方價也遵循季節性規律，通常3月開始走低，夏季跌至谷底，10月再上漲。

紐約

這裡有兩個旺季：夏季的6到8月，以及感恩節到新年之間。但年底之前的次旺季，9月下旬，房價比夏季旺季貴。

例如，住The Plaza New York一晚，7月中旬要價1101美元，9月下旬要1554美元，12月中旬要2266美元，住Sofitel New York，7月中旬要449美元，9月下旬要541美元，12月中旬要655美元。

同時，遊客年底到大蘋果的洛克菲勒中心溜冰或到第五大道購物，價格都比一年中其他時間高很多。

房價 博物館 索尼

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