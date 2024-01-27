我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

拜登將依法補助晶片廠 台積電入列…3月國情咨文前公布

華郵：川普若當選 擬對所有中國進口商品課60%關稅

台灣入境免稅額 今年上半年擬調高至3.5萬元台幣

中央社／台北28日電
入境台灣的免稅額，有望在今年調高至3.5萬台幣。(本報資料照片)
入境台灣的免稅額，有望在今年調高至3.5萬台幣。(本報資料照片)

購買高單價精品包、手表等入境台灣時，依現行規定，每人享免稅額2萬元台幣（約633.7美元），但考量額度已30多年未調整，經參考台灣物價漲幅與亞鄰國家標準，台灣財政部內部研擬調高至3.5萬元台幣（約1109美元），預計近期將簽報行政院，最快可望今年上半年以前實施。

根據現行台灣「入境旅客攜帶行李物品報驗稅放辦法」，旅客攜帶自用及家用行李物品（管制品及菸酒除外），總值在完稅價格2萬元台幣以下免稅，但有明顯帶貨營利行為或經常出入境且有違規紀錄者，則不適用。

實務上，台灣民眾返國入境時，海關採抽查制檢視行李物品是否超過免稅額，且查核大多是針對有違規紀錄者，但民眾若心存僥倖、未主動申報，被查出攜回貨品價格逾2萬元台幣，海關將依法沒入。

由於2萬元台幣入境免稅額度是在民國78年（西元1989年）訂定，有民眾反映30多年來物價指數升高，消費力也有所提升，因此應適當檢討免稅額度，台灣財政部關務署為此會同賦稅署研議調整幅度，初步規畫調高至3.5萬元台幣，近期將簽報行政院，具體調幅待拍板後正式對外公告。

據了解，調升至3.5萬元台幣主要是參考亞洲鄰近國家的入境免稅額度，包含日本規定的20萬日圓，以及韓國規定的800美元；同時，根據主計總處資料，自民國78年到111年、112年（西元2023年）間，台灣CPI（消費者物價指數）漲幅接近7成，若最終入境免稅額拍板調升至3.5萬元台幣，調幅也與物價漲幅大致相當。

至於提高後的入境免稅額何時生效，由於關務署後續得修正「入境旅客攜帶行李物品報驗稅放辦法」，經預告修正通過後上路，由此推估，最快可望於今年上半年以前實施。

財政部 日本

上一則

觀光簽證等太久 影響美旅遊業競爭力

下一則

全球最大郵輪啟航 有20層甲板、7座游泳池、40間餐廳酒吧

延伸閱讀

王志安上節目確認違規 台移民署：廢證並管制入境

王志安上節目確認違規 台移民署：廢證並管制入境
拜登政府開大門 百萬無證客靠「人道假釋」入境

拜登政府開大門 百萬無證客靠「人道假釋」入境
拜登拒讓步…兩黨邊界法案 卡在「人道假釋」計畫

拜登拒讓步…兩黨邊界法案 卡在「人道假釋」計畫
拜登拒在「人道假釋計畫」讓步 兩黨邊界法案續卡關

拜登拒在「人道假釋計畫」讓步 兩黨邊界法案續卡關

熱門新聞

長榮航空機師工會於22日於工會辦公室針對長榮分會與長榮航空公司間勞資爭議之罷工投票正式進行開票，在主管機關－桃園市勞動局代表與工會律師的見證下，開票結果工會長榮分會順利取得合法罷工權。（記者黃仲明／攝影）

長榮機師取得罷工權 往返美加影響大 規畫春節前後行動

2024-01-21 22:30
有民眾空拍日月潭赫見潭邊綠林與凸起的山巒，猶如一隻巨龜擋住潭水，守護著身旁的頭社盆地，畫面有趣。圖／張姓民眾提供

又一獵奇空拍 日月潭赫見「巨龜」擋水護盆地

2024-01-21 14:22
長榮航空機師22日取得罷工權，機師工會擬朝春節前後發動進行規劃，往返美國、加拿大及歐洲長程航班首當其衝。(中央社)

長榮機師釀罷工 美加歐首當其衝 品保協會：快買旅遊不便險

2024-01-22 10:40
日本政府2月起將派出「入境檢查員」進駐桃園機場，對飛往北海道、以及東北地區等10處特定機場的民眾，實施「預先通關」入境審查工作。（本報資料照片）

至少省半小時…從台灣飛日本10機場 2月起可在桃機「預先通關」

2024-01-25 21:53
一架維珍航空班機緊急取消起飛。（路透）

英國飛往紐約 旅客驚見「機翼4顆螺栓不見」傻眼 維珍航空取消起飛

2024-01-20 00:34
埃及開羅國家博物館位於開羅市中心解放廣場旁，收藏超過12萬件埃及古文物，是台灣所有旅行團必遊景點。在興建中的吉薩大埃及博物館正式開放前，現仍是埃及最大的歷史博物館。（中央社）

推動無現金旅遊 埃及於帝王谷首次啟用自助售票機

2024-01-22 17:53

超人氣

更多 >
Lisa金色緊身戰袍熱舞辣爆 法國第一夫人拉C位拍照

Lisa金色緊身戰袍熱舞辣爆 法國第一夫人拉C位拍照
華人找槍手考駕照趨勢大增 走線華人尤其多

華人找槍手考駕照趨勢大增 走線華人尤其多
加州鄧金斯蟹季來了 1磅降到3.99元…超市現排隊人潮

加州鄧金斯蟹季來了 1磅降到3.99元…超市現排隊人潮
南加閒置豪宅遭百人占領 夜夜笙歌三個月 鄰居叫苦

南加閒置豪宅遭百人占領 夜夜笙歌三個月 鄰居叫苦
中國女師夏威夷遭潑化學液體 老家在山東 華人發起籌款

中國女師夏威夷遭潑化學液體 老家在山東 華人發起籌款