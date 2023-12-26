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長榮航空迎春新菜單 邀旅客體驗米其林名廚饗宴

記者黃仲明／桃園機場即時報導
連續4年獲得米其林推薦與入選餐廳的与玥樓頂級粵菜行政總主廚許文光為長榮航空台北出發的洛杉磯(BR12)、舊金山(BR18)、紐約、多倫多、芝加哥皇璽桂冠艙旅客設計尊榮套餐盛宴。圖:長榮航空提供)
連續4年獲得米其林推薦與入選餐廳的与玥樓頂級粵菜行政總主廚許文光為長榮航空台北出發的洛杉磯(BR12)、舊金山(BR18)、紐約、多倫多、芝加哥皇璽桂冠艙旅客設計尊榮套餐盛宴。圖:長榮航空提供)

長榮航空與國際知名主廚團隊攜手再推新菜色，明年（2024）1月1日起，與世界麵包烘焙冠軍王鵬傑首次推出「長榮航空限定冠軍荔香草莓麵包」、引進長榮空廚於「2023台北國際牛肉麵節」獲選最牛嚴選Top10「星空傳說-牛三寶麵」，還有機上手搖系列飲品全新登場。同時，由米其林三星殊榮的餐廳主廚中村元計、中餐廚界教父黃清標大師、甜點藝術家平塚牧人及与玥樓頂級粵菜行政總主廚許文光設計新一季的菜單，薈萃豐富的頂級佳餚滿足旅客的味蕾。

長榮航空表示，長榮空廚「星空傳說牛三寶麵」於「2023台北國際牛肉麵節」榮獲最牛嚴選Top10 牛肉麵。以軟嫩多汁的牛腱心、入口即化的牛筋和彈牙爽脆的牛肚，結合牛大骨及獨門辛香料細火熬製數日的秘製紅燒湯頭，味道濃郁甘甜，搭配台式經典風味小菜-香滷豆包、鵪鶉皮蛋豆腐、台式泡菜及梅漬番茄絕對是道讓人無法忘懷的濃郁滋味；將提供給台北直飛歐洲航線的皇璽桂冠艙旅客。

連續4年獲得米其林推薦與入選餐廳的与玥樓頂級粵菜行政總主廚許文光替台北飛往洛杉磯...
連續4年獲得米其林推薦與入選餐廳的与玥樓頂級粵菜行政總主廚許文光替台北飛往洛杉磯(BR12)的豪華經濟艙及經濟艙旅客設計主菜「頭抽蝦籽香蔥麵」。圖:長榮航空提供)

世界烘焙冠軍王鵬傑經典作品「冠軍荔香草莓」於2018 年世界麵包烘焙大師賽(Masters de la Boulangerie）中，獲得評鑑最高分，並於2019 年 MondeSelection 國際品質評鑑組織奪得金牌獎。為符合機上餐點尺寸及食安要求，王鵬傑特製「長榮航空限定冠軍荔香草莓麵包」，將於台北出發長程直飛航線皇璽桂冠艙。此外，他也監製台北出發全航線皇璽桂冠艙/桂冠艙/商務艙數款機上麵包。

連續4年獲得米其林推薦與入選餐廳的与玥樓頂級粵菜行政總主廚許文光為台北出發的洛杉磯（BR12）、舊金山（BR18）、紐約、多倫多、芝加哥皇璽桂冠艙旅客設計「南瓜圓手凍 陳酒鮑魚 烏魚子蛋皮卷」、「蟲草花菜膽燉花膠」「薑蔥白靈菇燴龍蝦」、「金湯瑤柱碧綠瓜環」、「蟹肉鮑汁燴飯」及「銀耳紅棗蓮子湯」等尊榮套餐盛宴。台北飛往洛杉磯（BR12）的豪華經濟艙與經濟艙旅客，亦可品嘗許文光總主廚特別設計的「頭抽蝦籽香蔥麵」及「廣式臘味蔭油炒飯」。

長榮航空與來自京都連續蟬聯13年米其林三星殊榮的餐廳主廚中村元計攜手合作，月月推出新的主菜，分別為1月「鮭魚柚庵杉板燒 蝦丸」，2月「鱸魚道明寺揚雲餡煮 豆腐飛龍頭」， 3月「鯖魚味噌煮 小松菜 半月蘿蔔」邀請搭乘台北飛往大阪、東京（BR198）、巴黎、慕尼黑、舊金山（BR28）的皇璽桂冠艙/桂冠艙旅客，在飛機上同享來自米其林三星的京都傳統美味。

連續4年獲得米其林推薦與入選餐廳的与玥樓頂級粵菜行政總主廚許文光替台北飛往洛杉磯...
連續4年獲得米其林推薦與入選餐廳的与玥樓頂級粵菜行政總主廚許文光替台北飛往洛杉磯(BR12)的豪華經濟艙及經濟艙旅客設計主菜「廣式臘味蔭油炒飯」。圖:長榮航空提供)

中餐廚界教父黃清標大師重新詮釋正宗譚府料理，獻上主菜「譚府貴妃牛腩拌芝麻麵」，搭配燉煮4小時以上的奢華湯品「譚府竹笙金華鮑湯」，提供給台北飛往洛杉磯（BR06）、舊金山（BR08）及新加坡（BR215）皇璽桂冠艙旅客。

甜點藝術家平塚牧人為新的一年獻上「干貝 魚子醬 檸檬塔」，使用頂級魚子醬搭配有檸檬魚子醬之稱的手指檸檬，伴隨干貝的鮮甜及內餡的檸檬醬與紅紫蘇的香氣，層層堆疊的美味讓味蕾大獲滿足，提供給台北飛往洛杉磯（BR16）、西雅圖（BR26）、休士頓和米蘭皇璽桂冠艙旅客。

台北飛往洛杉磯(BR16)、休士頓和溫哥華皇璽桂冠艙則推出「焙茶蒙布朗」甜點，搭配極具特色的透明「可可四季春茶」，入口舌尖竄出驚喜的可可香氣及甘甜茶香，搭配甜點襯托出「焙茶蒙布朗」的濃郁口感，兩者搭配強化風味感官。

長榮航空將長榮空廚榮獲「2023臺北國際牛肉麵節」最牛嚴選Top10 牛肉麵的「...
長榮航空將長榮空廚榮獲「2023臺北國際牛肉麵節」最牛嚴選Top10 牛肉麵的「星空傳說牛三寶麵」，帶給搭乘台北直飛歐洲航線的皇璽桂冠艙旅客。圖:長榮航空提供)

長榮航空將台灣著名的手搖飲品帶給台北出發的長程皇璽桂冠艙旅客， 全新「百香晶椰鮮果茶」使用新鮮的百香果、爽口的柳橙果肉、多汁的芒果、彈牙的晶球、香甜的椰果，以清新的綠茶為基底帶來豐富的口感，讓旅客在航程中享受到療癒的飲品體驗。

長榮航空以當季新鮮食材入菜，更邀請大師們共同推廣台灣在地食材，提供多元豐盛餐點且持續創新，隨著節慶推出應景餐點飲品等，讓旅客每次搭機都能倍感驚喜，邀請旅客於班機起飛前21天至24小時於長榮航空全球資訊網或EVA Mobile APP預選喜愛餐點。

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