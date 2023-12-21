我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

北加匪徒猖狂「為偷幾條褲子 開車猛撞店鋪」店損上萬

馮迪索爆性侵前助理 暴怒反擊「我有明確證據反駁」

哪個訂房網便宜 Booking、Agoda或Expedia？

編譯季晶晶／綜合報導
Booking.com行動網站提供的酒店價格會比電腦版網站的好。（路透）
Booking.com行動網站提供的酒店價格會比電腦版網站的好。（路透）

為了出門旅行，上窮碧落下黃泉搜遍各平台找便宜住宿時，是否好奇那底哪個線上訂房網才是最便宜的呢？

CNBC Travel報導，RatePunk利用瀏覽器擴展功能，檢視2023年1月1日至12月1日之間超過198,000次的用戶搜索，找出哪個網站提供最優惠的酒店價格。結果發現，其中34%是Agoda最低價，其次為Priceline的23%和Booking.com行動網站的16%。

每個地區的情況可能不同。RatePunk的數據顯示，Agoda在亞洲和中東的價格最便宜。  

RatePunk執行長Justin Albertynas說，Agoda的價格大約低10%到15%，有時「甚至低到20%，但不會更多」，對於原價昂貴的房間，能省下不少錢，但如果是在亞洲某個地方住50美元一晚的酒店，省下的就少很多。

他說Agoda正瞄準亞洲國家：「亞洲是個不斷成長的市場，但對支出相當敏感。我認為那是搶攻用戶的戰略其中一環。」

在歐洲，38%是Agoda最低價，但Booking.com透過行動和電腦版網站提供較低價格的機會略高於40%。

不管哪一區，Booking.com的行動網站—透過手機或平板電腦造訪—都比起電腦版網站的價格好。電腦版網站獲取用戶的成本較高，多數人都是透過搜索進入網站，那意味商家必須支付Google廣告費，也需要競標關鍵字。此外，一些酒店為行動用戶提供更優惠的價格。

Albertynas說：「Booking.com有三種價格：電腦版、行動裝置，以及行動app。從我們的數據來看，80%的行動和行動app提供相近價格，但有時候，app上面可以找到更便宜的價格。」

赴美旅客可能選擇Priceline。這家總部位於康乃迪克州的公司隸屬於Booking控股，分析大約40,000次的搜索，有近半機率提供最便宜的價格。

只有13%是Agoda價格最低。

但Albertynas表示，打算2024年赴美的人應關注Booking.com。旗下主力是Booking.com品牌的Booking控股，正努力向美國擴張，他們將進行促銷並與連鎖店和酒店直接談條件，以提供更優惠的價格。

深入研究RatePunk的數據後發現，有些網站在部分國家的整體定價較優，例如：Hotels.com在馬爾地夫和墨西哥；Booking.com在義大利；Agoda在日本、泰國、馬來西亞和澳洲，Priceline在法國；Expedia在巴西；ZenHotels在西班牙。

還有些訂房網在特定城市能提供較優費率。例如紐約的Booking.com、邁阿密和洛杉磯的Priceline，以及夏威夷檀香山的Expedia。

義大利 澳洲 墨西哥

上一則

日本入冬最強寒流 各地紛降大雪 合掌村成銀白世界

延伸閱讀

出遊用訂房網 旅遊作家提醒：4步驟確認防糾紛

出遊用訂房網 旅遊作家提醒：4步驟確認防糾紛
大馬商界聞人蔡文傑驚傳猝逝 安卓控股董事經理得年45歲

大馬商界聞人蔡文傑驚傳猝逝 安卓控股董事經理得年45歲
轉讓萬達電影後 王健林擬出售部分萬達商場

轉讓萬達電影後 王健林擬出售部分萬達商場
全球旅客搜尋台灣「爆炸性」增加 漲2786%奪冠

全球旅客搜尋台灣「爆炸性」增加 漲2786%奪冠

熱門新聞

星宇航空台北-舊金山航線以全新Airbus廣體客機A350執飛，全艙等共306個座位，包含頭等艙4個、商務艙26個、豪華經濟艙36個及240個經濟艙座位。（記者季相儒／攝影）

星宇航空今首航舊金山 張國煒：明年8月開航西雅圖

2023-12-16 19:55
立山黑部阿爾卑斯山脈路線的立山隧道無軌電車，營運商11日宣布將於2024年12月1日起停止營運。(路透 )

到立山黑部必搭 日本「最後的無軌電車」明年停止營運

2023-12-12 08:25
西班牙Toledo。Image by Claudio Six from Pixabay

全球最強護照排名出爐 榜首是這國

2023-12-18 12:08
紐約市。Image by Leonhard Niederwimmer from Pixabay

2023全球百大旅遊城市出爐 這城市排名第1 紐約排第8

2023-12-12 17:31
西班牙渡假勝地特內里費島瑞伊納索菲亞機場（Sur-Reina Sofia）驚傳有14名員工，因涉嫌盜竊旅客行李中價值220萬美元物品遭逮。（美聯社）

西班牙機場員工偷翻旅客行李 得手價值220萬元財物

2023-12-16 00:59
擁有24年飛行經驗的空服員梅傑認為，機上前方的靠窗位最適合長途飛行。示意圖。（圖片來源／Ingimage）

長途飛行最佳座位解密 資深空服員：前方靠窗位最理想

2023-12-21 00:22

超人氣

更多 >
位居收入排行榜頂端1% 退休後社安金拿多少？

位居收入排行榜頂端1% 退休後社安金拿多少？
60歲以上 最需要這一類食物

60歲以上 最需要這一類食物
捷克大學生弒父後到校大開殺戒 槍擊14死25傷

捷克大學生弒父後到校大開殺戒 槍擊14死25傷
55元滑雪外套 比名牌更好…輕盈保暖又防水 3萬多人愛了

55元滑雪外套 比名牌更好…輕盈保暖又防水 3萬多人愛了
烘乾床單老捲成一圈？用這個小幫手就解決

烘乾床單老捲成一圈？用這個小幫手就解決