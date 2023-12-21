長途飛行最佳座位解密 資深空服員：前方靠窗位最理想

擁有24年飛行經驗的空服員梅傑認為，機上前方的靠窗位最適合長途飛行。示意圖。（圖片來源／Ingimage）

CNN報導，一名擁有24年飛行經驗的英國空服員梅傑（Kris Major），分享他如何應付長途飛行，包括乘客長途航班的最佳座位在哪，該不該拒絕機上供餐及何時是最佳用餐時間等搭機訣竅，讓長途飛行稍微擺脫被視為夢魘的懼怕感。

長途航班的最佳座位在哪？梅傑認為，應該是飛機前方的靠窗位子。他說相較於選擇後方位子的乘客，前排可避免掉一些震動，選擇靠窗位則能將頭靠在艙壁上入睡，這對靠走道或中間座位的人來說是無法辦到的。如果身高很高的乘客，預訂緊急出口的座位來獲得額外的腿部空間很值得。

梅傑觀察長途飛行的商務艙旅客，由於可能已在機場休息室先吃過東西，往往在起飛後就先選擇蓋上毛毯，躺平入睡。特別是如果搭乘的是長途飛行中較短程的一段，更需要利用時間好好休息。梅傑認為，在跨越多個時區的飛行中，旅客應該照自己的身體感覺選擇當下最想做的事，包括決定自己何時該用餐，或許也可以在登機前先吃點東西，「而不是被迫要在凌晨3時用餐」。

對於許多人對商務艙或頭等艙的免費香檳顯得難以拒絕，梅傑說，由於上機後的食物和飲料服務可能還需要等待，「因此您正在失去寶貴的休息時間」。而長途飛行中供應的不只一餐，梅傑建議，可以在休息之後再好好用餐。

旅客在上機後，該準備自己的旅行枕頭或依賴航空公司準備的產品？梅傑則認為，對一般人來說，無論乘坐的機艙如何，應根據自己的喜好，帶上眼罩、旅行枕頭和想要蓋的毯子，可以在睡眠中得到更好的休息。若是睡不著時，也不用強迫自己睡眠，但需謹記在飛行後要做的事情，如果下機後就需開車或直接去開會，建議在機上就要好好休息。

然而在機上適合做運動嗎？由於身處機艙可能不利伸展，但可適時動動腳趾和雙腿，或在座位上四處走動，促進血液循環。至於在下機前建議做什麼事才能讓人真正清醒過來？梅傑建議，可以用刷牙喚醒自己的腦袋。

對於帶小孩做長途飛行的家長旅客，可適時攜帶零食、玩具或孩子熟悉的毯子，這些東西都有助於安撫孩童在機上產生的生理不適。