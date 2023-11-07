美2024年飛歐洲航班增 機票價有望再降

航空公司宣布計畫，在2024年春季和夏季增加部分歐洲航線的航班，意味著明年起到歐洲旅遊機票價格將普遍下跌。(美聯社)

去歐洲旅遊，終於不用再花大錢買機票了；華爾街日報7日報導，航空公司宣布計畫，在2024年春季和夏季增加部分歐洲航線 的航班，意味著明年起到歐洲旅遊機票價格將普遍下跌；雖然部分航線價格仍然高昂，但新票價選項也開始出現；產業觀察人員表示，預計還會有更多選項隨之而來。

根據Thrifty Traveler近期票價分析，有些機票價格已回跌到新冠疫情前水平甚至更低；3月初從波士頓 (Boston)直飛都柏林(Dublin)的經濟艙票價最低只需433元；同期還可找到500元左右從美國飛往巴黎(Paris)、羅馬(Rome)和阿姆斯特丹(Amsterdam)等主要城市的經濟艙票價。

Thrifty Traveler執行編輯波特(Kyle Potter)指出，2024年春夏季用里程數來換豪華經濟艙，似乎也將會變得更容易，這是需求疲軟的另一個跡象。

Thrifty Traveler發現，跨大西洋商務艙座位定價也下滑，出現低於2000元的價格，其中包括捷藍航空(JetBlue Airways)從波士頓和紐約甘迺迪國際機場(John F. Kennedy International Airpor)飛往都柏林的航班；約比去年夏天價格便宜了一半。

航空數據公司OAG首席分析師格蘭特(John Grant)指出，不同於2022年常見的報復性消費，隨著旅客感受到經濟動盪的影響，現在找飛往歐洲豪華經濟艙選項的旅客相對減少。

票價追蹤網站Hopper首席經濟學家伯格(Hayley Berg)指出，航空公司正在擴大跨大西洋的航班班次，可能會讓價格下滑；且近年來有多家廉價航空公司，包括PLAY和挪威大西洋航空(Norse Atlantic Airways)等，都開始經營往返美國和歐洲的航線。

且未來幾個月內將會有更多新的直飛航線開始運營，預計將會進一步導致機票價格下滑。聯合航空(United Airlines)計畫加開新澤西州 紐瓦克機場飛布魯塞爾，以及華府飛羅馬的新航班；德國漢莎航空公司(Lufthansa)則計畫加開法蘭克福飛往明尼亞波利斯(Minneapolis)和北卡羅來納州洛麗-德倫(Raleigh-Durham)的航班。