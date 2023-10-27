日本吉卜力公園新主題區魔法故鄉曝光 11/1開幕

日本吉卜力公園「魔法故鄉」主題區將於今年11月1日開幕。（取材自X平台）

日本 「吉卜力公園」繼3個主題區於2022年先行開業後，重現動畫「魔法公主」等場景的「魔法故鄉」主題區將於今年11月1日開幕，區內設有重現動畫裡「邪魔神」等的裝置藝術。

日本放送協會（NHK）報導，貼著彩色磁磚與石材的「邪魔神」全長9公尺、高2公尺80公分。而「邪魔神」的旁邊設有3公尺40公分高的「乙事主」，既是裝置藝術也是供小學以下兒童使用的溜滑梯。

另外，新主題區開業後，民眾可以在體驗設施「達達拉城」嘗試製作日本中部山區的特色料理「五平餅」。

「魔法故鄉」主題區跟其他主題區一樣採事前預約制，民眾可購買「吉卜力大倉庫」套票進入該區，但11月份的門票均已銷售一空。

吉卜力公園位於愛知縣長久手市，以主題分成5大區域，2022年11月先行開園的3個主題區包括「青春之丘」、「吉卜力大倉庫」及「DONDOKO之森」。

根據吉卜力公園官網資訊，重現動畫「魔女宅急便」與「霍爾的移動城堡」等場景的「魔女之谷」主題區，預計於2024年3月16日開幕。