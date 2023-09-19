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香港迪士尼重訂1日票分級 高峰日門票加價

中新社／香港19日電
9月19日，香港迪士尼樂園，將更改現有的門票分級制名稱，新增一款名為第四級別的門票，會訂於全年最繁忙的特定日子或季節出售，標準門票（12至64歲）收費為879港元，小童為659港元。（中通社）
9月19日，香港迪士尼樂園，將更改現有的門票分級制名稱，新增一款名為第四級別的門票，會訂於全年最繁忙的特定日子或季節出售，標準門票（12至64歲）收費為879港元，小童為659港元。（中通社）

香港迪士尼樂園度假區（香港迪士尼）19日宣布提高部分門票價格，包括成人及小童的三種類別年票，並新增一款適用於年內最繁忙特定日子的一日門票。

香港迪士尼調整一日門票架構，由三級別改為四級別。當中，第一級別（原稱「普通日子」）門票連續四年維持不變，標準門票及小童門票分別為639元（港幣，下同）及475元。第二級別（原稱「高峰日子」）和第三級別（原稱「特定高峰日子」）門票價格則有所提高。

新增設的第四級別為「年內最繁忙的特定日子或季節」，標準門票為879元，小童門票為659元。

不過，長者一日門票售價連續12年維持100元，合資格殘疾人士亦可繼續享有七折購買一日門票。

香港迪士尼表示，新的一日門票分級制及票價改動將於9月20日生效。

至於樂園「奇妙處處通」年票計畫方面，成人、小童、學生的三種類別年票價格均被調高，祗有長者會籍價格連續12年維持不變。

香港迪士尼發言人表示，度假區承諾會繼續不停推出新的精采娛樂項目，持續提升賓客體驗。發言人表示，門票分級制是行業常規，有效控制賓客到訪和市場需求。自入境旅遊恢復以來，世界各地賓客到訪香港迪士尼的需求強勁，新的一日門票將有助進一步分散需求，並為賓客提供更好的體驗。

迪士尼 香港 樂園

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