你是什麼星座？看看12星座「命定度假勝地」是哪裡

日本「東京」是最受推薦的永續旅遊目的地，適合完美主義的處女座。（圖：Booking.com提供）

2023下半年，七大行星將同時逆行，在占星學被認為會帶來不穩定的影響；此時人們不妨放慢腳步，重新審視生命中的難題。超過近八成（79%）的台灣旅人表示，旅行有助於改善其心情。Booking.com 根據平台數據，推薦符合各星座屬性的「12星座命定度假勝地」。這些各具特色的目的地，可以幫助旅人暫時逃離逆行的影響，重新找到生活的平衡。

勤奮務實的摩羯座｜紐西蘭「皇后鎮」

行星逆行可能會讓摩羯座感到孤獨，因此行程滿滿的冒險假期將幫助他們分散注意力。「皇后鎮」被譽為「世界冒險之都」，將能讓勤勞、有幹勁的摩羯座在此完全開啟度假模式。這裡提供豐富的極限運動包括高空彈跳、滑翔翼和跳傘等，是Booking.com旅人最推薦的戶外活動目的地之一。此外，務實的摩羯座也可預訂吉布斯頓谷溪降導覽行程，在峽谷與瀑布旁進行繩降，或報名越野和噴射快艇冒險，讓他們在荒野中度過一個令人心跳加速的冒險。除此之外，皇后鎮還擁有連綿起伏的葡萄園、國際化的餐飲和各種溫馨的酒吧，讓摩羯座有機會結交其他熱愛戶外活動的朋友。

獨立隨和的水瓶座｜越南「北河」

在逆行期間，水瓶座可能需要發揮他們調解者的力量來幫助親人解決問題。對於假期的安排，獨立而隨和的水瓶座會喜歡較小眾的目的地。「北河」是一個位於越南北部的寧靜鄉村，也是花苗族的家園，週日以色彩繽紛的熱鬧市集聞名，部落會聚集於此出售手工藝品和傳統商品，故也因而成為Booking.com旅人最推薦的市集目的地之一。興趣廣泛且天生就看重群體的水瓶座，一定會愛上當地充滿活力的氛圍。對於活躍的水瓶座來說，距離北河僅需很短的車程的黃素浮村（Huang Thu Pho）有一座澎湃的瀑布和絕佳的健行步道值得前往一探究竟。

創意無限的雙魚座｜葡萄牙「里斯本」

「里斯本」是藝術愛好者的理想之地，特別適合富有想像力的雙魚座。這個充滿藝術氛圍的城市被列為Booking.com旅人推薦的十大藝術目的地之一。雙魚座可以參觀宏偉的美術館、建築、科技博物館 ，或前往卡洛斯特古爾班基安博物館（Calouste Gulbenkian Museum），欣賞世界頂級的藝術收藏品。此外，里斯本也擁有壯觀的海岸線，而雙魚座可以乘坐里斯本日落遊船行程，沿著里奧特茹河（Rio Tejo）欣賞美麗的城市景色，對於想留在陸地上探索的人，可以考慮購買里斯本城市卡，無限次乘坐公共交通工具以及進入美術館和博物館。此外，在逆行季節，也可以參觀老城區，欣賞白色圓頂教堂、粉彩建築、感受鵝卵石小徑與幾個世紀以來精心打造的古遺址。

愛冒險的牡羊座｜智利「聖佩德羅德阿塔卡馬」

熱情洋溢的牡羊座擁有充沛的活力，渴望充滿探險之旅讓他們釋放能量。位於安第斯山脈的「聖佩德羅德阿塔卡馬」是一個中海的綠洲，以沙漠、鹽灘、火山、間歇泉和溫泉聞名，也是Booking.com最受旅人推薦的冒險目的地之一。推薦渴望探險之旅的牡羊座可以探索附近月亮谷粉紅紋路的山脈，或去鹽灘觀賞紅鶴，也可體驗浸泡在藍綠色的巴爾蒂納奇潟湖中。傳說該地豐富的石英和銅礦能給予人們正面能量，這與牡羊座活力四射的個性相得益彰。此外，夜晚的無光害環境使其成為觀星的理想地點，旅人可以前往阿爾瑪天文台觀賞銀河系，一覽星空的奧妙。

需要刺激的金牛座｜佛羅里達「奧蘭多」

金牛座一向以固執著稱，但在多個行星逆行的情況下，順應情勢便顯得相當重要。這時不妨出發前往位於佛羅里達州中部的「奧蘭多」享受刺激的雲霄飛車之旅！這座城市是Booking.com旅人最推薦的主題樂園目的地之一，旅人不僅能探索迪士尼樂園和環球影城，也可以透過Booking.com訂購 LEGOLAND®樂高樂園 門票，盡情享受超過 50 項遊樂設施與獨特表演。金牛座同時也是一個崇尚大自然的土象星座，尤其適合前往清水海灘一日遊，搭乘郵輪沿著卡拉德西島（Caladesi Island）海岸，尋找瓶鼻海豚的蹤影，或租車探索當地美麗的濕地與紅樹林。

愛好美食的雙子座｜英國「倫敦」

反覆無常的風象星座雙子座，今年夏天透過關注自己的需求，輕鬆克服過往的負面情緒。雙子個性多變，喜歡刺激，也熱愛快節奏的城市步調，充滿文化底蘊又富含活力的「倫敦」，就像雙子座一樣具有雙重面貌，雙子座的旅人可沉浸在悠久的歷史和優雅的文化氣息之中，也能同時享有喧鬧的夜生活，像是參加倫敦秘境步行導覽，探索被遺忘的小巷和隱密的中世紀庭院；或踏上老酒吧之旅，品味倫敦最具代表性的酒吧。除此之外，倫敦更是Booking.com上旅人最推薦的「餐廳」目的地之一，旅人還可以參加三小時私人倫敦美食步行之旅，造訪許多頂級餐館，或前往蘇活區熱鬧的街道享用美味餐點。

情感豐富的巨蟹座｜泰國「曼谷」

受到逆行影響，巨蟹座的溝通能力可能會在此時暫時受到阻礙，安排一趟放鬆的度假將有助於他們恢復活力。「曼谷」因當地人的熱情好客而受到 Booking.com旅人的高度推崇，尤其適合友善且情感豐富的巨蟹座旅人，感受在這座城市探索金碧輝煌的古老寺廟以及特有的文化與享受傳統美食等，此外，身為水象星座的巨蟹亦可參加丹嫩莎朵水上市場之旅，乘坐長尾船體驗泰國最著名的水上市場，或登上曼谷最高的王權大京都大廈玻璃天空步道觀景台，沉浸在高聳的摩天大樓和雄偉的宮殿景色裡。

勇敢無畏的獅子座｜澳洲「凱恩斯」

獅子座在逆行期間可能會感到缺乏他人關懷，而旅行可助於與朋友或家人建立連結。位於昆士蘭東北海岸的「凱恩斯」是一座充滿活力的城市，適合獅子座勇敢無畏的個性，這裡是Booking.com旅人最推薦體驗刺激活動的目的地之一。除了風光明媚的海灘，獅子座旅人一定會喜歡凱恩斯跳傘體驗，跟著專業教練一起從高空 4,500 公尺一躍而下，欣賞大堡礁令人屏息的海景景色。此外，這個大膽的火象星座也可以參加大堡礁浮潛和潛水之旅，探索奇幻的海洋世界，或選擇乘坐直升機飛越珊瑚礁，讓體驗更加充滿獅子座風格。

完美主義的處女座｜日本「東京」

行星逆行將導致令人困擾的負面能量，處女座可選擇度假來擺脫這一切紛擾。「東京」是個融合了歷史文化與現代科技的城市，不僅有古老的寺廟還有未來感的購物中心，更是Booking.com最受推薦的永續旅遊目的地，非常適合這個嚴謹的土象星座。務實、知性並追求完美的處女座會喜歡當地節能的交通工具—高速列車，他們可以參加歷史與文化徒步導覽之旅，或選擇參與像是划獨木舟這種對環境影響較低的活動，報名箱根私人之旅，健行穿越地景富變化的富士箱根伊豆國立公園，或乘坐遊船穿越火山口湖，以欣賞富士山的壯麗景色，並充分滿足土象星座希望沉浸在自然之中的渴望。

義大利「菲諾港」是旅人最愛的浪漫目的地之一，適合浪漫主義的天秤座。（圖：Booking.com提供）

天秤座由愛之星－金星所主導，這表示他們喜歡沉浸在愛裡頭，但今年天秤座最好設下界限，並先專注在愛自己身上。若要尋找讓天秤座一見傾心的目的地，義大利「波托菲諾」絕對是第一首選。這個海濱村莊擁有許多色彩柔和的建築、超級遊艇和高級精品店，是Booking.com旅人最愛的浪漫目的地之一。旅人不妨報名菲諾港遊覽與青醬製作課程好好探索此村莊，或開車一小時前往熱諾亞參加古道、山丘、全景風光之旅，旅程中將有導遊邊彈吉他邊吟誦城市的過去，高處壯闊的景觀，讓天秤座的旅人有自拍的絕佳角度。

神祕內斂的天蠍座｜德國「柏林」

今年天蠍座的各種關係可能會不斷變化，尤其是與伴侶的關係，因此來一趟說走就走的旅行可能是重建關係或反思的完美良機。德國首都「柏林」擁有豐富的歷史文化、街頭藝術和夜生活，是內斂又神秘的天蠍座的理想之地，也是Booking.com旅人最推薦的城市旅行目的地之一。天蠍座可以參觀博物館島，這裡被聯合國教科文組織列為世界遺產，擁有五座世界知名的博物館，或者搭乘歐洲最快的電梯，登上帕諾哈馬彭克觀景平台，欣賞壯闊的城市全景。在距離城市一小時車程的史波里瓦德生態保留區，同樣也被列為世界遺產，天蠍座可以從大自然的奧妙中獲得靈感，乘坐傳統淺底船或租用獨木舟或皮划艇，遠離城市喧囂，重新調整步伐。

德國「柏林」是旅人最推薦的城市旅行目的地之一，適合神祕內斂的天蠍座。（圖：Booking.com提供）

喜歡挑戰的射手座｜中國西藏「拉薩」

射手座今年的工作可能會碰到波折，直到逆行的狀態逆轉，此時正適合透過度假將不安情緒都暫時拋諸腦後。射手喜歡透過文化刺激，讓自己的旅程更為充實，而「拉薩」則是Booking.com旅人最推薦的文化體驗目的地之一。拉薩以其高山、湖泊和威嚴的佛教寺院而聞名，射手座可以安排一趟布達拉宮半日遊，探索歷史悠久的紅白堡壘，這裡是達賴喇嘛的冬季居所；富有冒險精神的射手座喜歡探索當地美食，可以造訪西藏最神聖的大昭寺，並在寺院周遭熱鬧的市集品嘗饃饃、粗麵條湯麵等當地特色菜餚，再搭配青稞酒。射手還具有狂野的氣質，不妨前往拉魯濕地，觀賞稀見鳥禽，激發內心自由奔放的一面。