護照申新積壓 國務院最大危機 民怨「來不及出門旅行」

國務院目前每周收到43萬份護照申請，處理時間為10至13周。(Getty Images)

為美國公民核發和更新護照的國務院 ，由於難因應新冠疫情後創紀錄暴增的護照申辦或更新需求，正遭各方砲轟。國會議員面臨眾多選民抱怨來不及領到護照出國旅行，紛紛將矛頭指向國務卿布林肯 (Antony Blinken)，說他正面臨「危機」、「如此失敗不可接受」。

護照申請案大量積壓，讓國人面臨夏季旅行噩夢。大家赫然發現辦護照可能需要好幾個月的時間，出國行程大亂，申領過程也如迷宮。國務院目前預計處理護照時間為10至13周，多花60元可讓時間縮短，但仍需七至九周。

布林肯7月曾在記者會中表示，「我們正竭盡全力確保人民拿到護照，出國旅行。」國務院表示，目前每周收到43萬份護照申請，較3月份每周56萬份峰值下降。預計今年將發放2500萬本護照，多於去年的2200萬本。

維吉尼亞州民主黨參議員華納(Mark Warner)稱這種情況為「危機」； 佛州共和黨 參議員史考特(Rick Scott)表示這是「不可接受的失敗」；密蘇里州共和黨參議員施密特(Eric Schmitt)致函布林肯表示，「申領護照是聯邦政府重要功能，直接影響數以百萬計國人的生活和計畫。」

猶他州國會代表團則在信中表示：「選民抱怨，打電話給護照辦公室莫名被擱置好幾小時，然後被掛斷。就算打通電話，也會收到不正確信息，如被告知無法使用加急服務。」

華納對國務院表示些許同情，稱國務院正受到一場「完美風暴」打擊：疫情導致旅行停頓，大家都沒有更新護照，現在全都趕著和2023年護照到期的人一起更新；此外，川普政府執政時期凍結國務院招聘，導致現在人力短缺。

但共和黨人對於結構性問題表現出較少同情，他們指責布林肯忽視問題，早該把其他不必要的款項拿來雇用更多人手處理護照事宜。