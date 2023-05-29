俄羅斯人湧入 馬爾地夫等亞洲觀光景點強勁復甦

俄烏戰爭使得俄羅斯人旅遊目的地受限，但也讓幾個亞洲觀光景點受惠。像是有夢幻般海景的馬爾地夫，度假村人潮熱絡，部分要歸功於大量成長的俄國遊客。 （新華社）

俄烏戰爭使得俄羅斯 人旅遊目的地受限，但也讓幾個亞洲觀光 景點受惠。像是有夢幻般海景的馬爾地夫，度假村人潮熱絡，部分要歸功於大量成長的俄國 遊客。

日經新聞報導，COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情過後，馬爾地夫在吸引遊客方面領先亞洲其他景點，這一定程度上歸功於湧入的俄羅斯觀光客。因為俄國全面侵略烏克蘭後，許多國家拒俄國遊客於門外，但馬爾地夫對他們是開放的。

今年第一季有52萬3000多名外國觀光客造訪馬爾地夫，比2019年同期增長8.5%。這使得馬爾地夫成為疫後入境人數超過疫情前水準的首批國家之一。

其中俄羅斯遊客占最大宗，第一季有6萬5060人次拜訪馬爾地夫，比2019年同期的2倍還多。這個南亞最小國家直到2021年才成為俄國人出遊熱點，當時馬爾地夫一反全球趨勢，在Delta變異株肆虐時仍然保持國門開放。

疫情消退後，馬爾地夫受歡迎程度依舊。尤其是去年2月俄羅斯入侵烏克蘭之後，歐洲和北美禁止俄國班機飛越領空，使得俄羅斯度假遊客難以前往一些他們最喜愛的歐洲目的地。

不過，南亞和東南亞國家一直對俄羅斯觀光客敞開大門。俄國國籍航空公司俄羅斯航空（Aeroflot）持續有固定航班往返莫斯科和馬爾地夫的維拉納（Velana）國際機場。

斯里蘭卡今年前4個月則有1/5的外國觀光客來自俄羅斯，比其他任何國家的遊客都多。這段期間有9萬5000名俄國人造訪斯里蘭卡，相較於2019年同期僅4萬3000人。

同樣在今年前4個月，俄羅斯觀光客也占泰國入境旅客的8%，有超過68萬2000人次，僅次於馬來西亞和中國，排名第3。

但對於越南而言，在暫停飛往莫斯科的直飛航班後，俄羅斯遊客人數大幅下降。今年前4個月約有4萬5000人，遠低於2019年同期的27萬4000人。

上述這些國家原本的外國遊客頭號客源來自中國，但北京的嚴苛防疫清零政策打擊了中國人出國熱情。儘管中國今年1月終於重開國門，但至今出國旅遊復甦並不熱烈。