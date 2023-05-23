國泰航空歧視風暴 乘客講述經歷：只對白人殷勤、態度依然冷漠

多名國泰航空乘客講述經歷：只對白人殷勤 態度依然冷漠。（中新社）

國泰航空空服員待客態度涉及歧視 問題，連續2日成為中國網路熱門話題。多位國泰航空乘客指出，「已經習慣國泰空乘（空服員）的冷漠」，甚至於語言歧視事件爆發後，「態度也是一如往常」。還有乘客直指空服員「對白人很殷勤」，「感謝有人讓國泰正視這個問題」。

上游新聞報導，23日下午針對網友實名舉報國泰航空空乘歧視非英語乘客，國泰航空官方微博再次對此事件表達歉意，並回應稱已暫停有關空服員的飛行任務，即時展開內部調查，將於3日內公佈處理結果。

也有不少網友發帖講述了自己乘坐國泰航空時遇到的歧視。一位來自北京的劉姓乘客在剛搭乘國泰航空赴泰國後表示，自己是旅遊業者，經常從香港 中轉，大部分時間都選擇國泰航班，「可能因為我基本坐的是商務艙，其實幾乎沒有遇到特別誇張的歧視問題，而且我都是堅持用普通話回覆，只有一次是一個看著完全是中國人的樣子卻跟我說英文，我就說，換一個會講國語的來服務。」

對於國泰航空空服員對非英語乘客的歧視，劉先生表示，其實一直是有的，「這麼多年是有這種感受，（空乘）是比較冷漠的狀態，比如說我就遇到我跟他說中文他聽得懂，我倆都知道對方在說什麼，但是他就是會用英文回覆我。」

劉先生還說，「從他們對我們商務艙客人的態度就能感覺到，包括你有什麼問題，他也是氣勢洶洶走過來，很冷冰冰地跟你說英語。例如有次我吃完飛機餐想躺下休息，就把餐盤放在旁邊，空乘就會過來告訴我說：你怎麼可以這樣。」

劉先生還提到：「空乘可能會先服務外國客人，中國客人會慢一點，也沒有到歧視、讓你發飆的地步，會非常好的拿捏對你不友善的尺度。」「比如今天落地之前，我要調整自己的座位，空乘就在一邊像看小學生一樣的看著你，讓人有點不舒服。」「今天的事件比較有熱度，可能商務艙的客服會比較收斂，不過人家的態度還是一如往常。」

另一位上海伍先生4月乘坐國泰航空從上海往返日本東京，來回都要在香港轉機，一共是四段航程，去程和返程從香港到上海這3段航程體驗都非常好。但在28日日本東京至香港的CX549航班這一段航程上感到不舒服「放行李時，空姐讓我把包upright（豎起來），我沒聽清楚就愣了一下，剛反應過來就被她白了一眼，然後她說讓她來做，很不耐煩說了2遍，同時示意我靠邊。」

伍先生指出，其實本來也沒覺得怎樣，最多也就是態度不太好，但我後面的白人也一樣沒懂怎麼放包，這個空姐卻很殷勤地上前去幫忙，而且絕對是笑臉相迎。

目前在澳洲 工作的陳女士表示，自己最近坐國泰不下30次，經濟公務艙都飛過，「印象最深是一次從澳洲雪梨飛往香港，乘務員問我喝啥，我說sparkling water（蘇打水），她說沒有，我說我看見推車有，我指了指，她帶著教育我的口氣說，那不叫sparkling water 那叫soda water，但我在澳洲、歐洲、北美都管帶氣的水叫sparkling water，我們全程都是英語交流。」

陳女士說：「我的護照是扔在桌子上，他們應該可以看到，最開始也是跟我講粵語，我用英語說我聽不懂粵語。」「我2019年那會兒經常飛澳洲雪梨─香港─杭州這段，當時2段大部分都是中國人，我旁邊有歲數大的要點餐，明明是說普通話，不會英語，也是用雙語的菜單，但空乘堅持英語溝通，有時候說不明白就直接隨便給個飯，感覺有時候跟複讀機一樣，不管旅客會不會說英語，還是堅持說英語。」

陳女士說：「如果只是一件事，我會覺得是個別人素質或者職業素養不行，但是幾次之後我只感到了國泰的不作為和縱容，感謝這次有博主錄音，第一次可以擺在檯面上，讓國泰正視這個問題。」