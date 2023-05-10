新加坡效率掛帥拚通關升級 規劃未來「不用護照」就能出境

新加坡力拚提升通關效率，樟宜機場各航廈都設有大量自動通關機器供旅客出入境使用，圖為第4航廈自動通關通道。攝於4月18日。（中央社）

隨著國際旅行復甦，新加坡 樟宜機場 也重返區域航空樞紐地位，各航廈人流穿梭不停。與疫情 前不同的是，自動通道變成主要通關方式，新加坡還規劃未來旅客不用出示護照就能出境，利用生物特徵即可通關。

樟宜機場向來是全球最繁忙機場之一，入境大廳滿滿的通關排隊人潮對來過新加坡的旅客而言，應該都不陌生，記者2013年首次到獅城旅遊就見識了這番景象。

沒想到，2020年初，COVID-19（2019冠狀病毒疾病）這場世紀瘟疫重創全球，各國紛紛關閉邊境防疫，航空業首當其衝，原有4個航廈的樟宜機場也在疫情期間關閉其中2個航廈，因應旅客量驟減。

如今，全球走出疫情陰霾，國際旅行強力復甦，樟宜機場從去年起陸續重啟先前關閉的第2、第4航廈。

疫後重生的樟宜機場以不同面貌迎接絡繹不絕的旅客，各航廈都設有大量自動通關機器供旅客出入境使用。自動通關現已成為新加坡關卡的既定通關模式；旅客若在自動通關遇到問題，才會被引導至人工通道。

事實上，新加坡進一步大力推動通關轉型可回溯至2019年，移民與關卡局（ICA）提出的「新通關概念」（New Clearance Concept），要利用生物特徵、簡化流程，達到通關更快速且安全的目標。

為此，移民與關卡局去年5月啟動「自動通關計畫」（Automated Clearance Initiative），符合資格的外國旅客即便是首次入境新加坡，也能使用自動通關，旅客雖然需要提供生物特徵資料，但這在通關時即可自動完成，不需另外申請；後續出境及未來進出新加坡時，同樣可走自動通關通道。

此外，新加坡持續擴大「自動通關計畫」適用對象，目前擴及至51個國家及地區，台灣旅客也在其中。據當局統計，已經有超過400萬名外國旅客成為「自動通關計畫」使用者。

隨著樟宜機場旅客量回流，可望於2024年或甚至更早達到「全面復甦」，原定明年重啟的第2航廈北側將提前至今年10月底前投入運作，屆時，機場每年可容納的旅客量將達到9000萬人次之多。疫情前，2019年樟宜機場旅客量為6830萬人次。

同時，新加坡力拚自動通關升級的腳步也不曾停歇，而且是不斷推陳出新，勇於走在全球前端。就在上週，移民與關卡局宣布，自明年第一季開始，將逐步以「自動邊境控制系統」（Automated Border Control System）取代所有關卡的人工櫃台。

在這套系統下，約有800個新的自動通關通道，讓新加坡居民及出境旅客體驗「無接觸式」通關，換言之，未來旅客不需出示護照，利用虹膜及臉部特徵就能自行通關。

這樣一來，不僅旅客通關更順暢快速，另一方面又能幫助當局因應與日俱增的旅客量及有限的人力資源，創造雙贏局面。

只不過，自動化固然帶來許多好處，但也絕非萬無一失。新加坡今年3月底發生的自動通關系統癱瘓事件，讓當地不少人記憶猶新。

3月31日，新加坡關卡的自動通關系統因升級過程出現技術故障，導致系統癱瘓數小時，導致許多旅客無法使用自動通關出入境，只能走人工通道，有些旅客甚至因為出境時間拉長而錯過班機。