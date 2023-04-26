星宇航空「台北-洛杉磯」首航 搶北美轉機客市場

星宇航空26日首航洛杉磯，正式跨足越洋航線，為飛航北美的旅客提供精緻飛航體驗的新選擇。（圖：星宇航空提供）

星宇航空26日於台灣桃園機場二航廈D1登機門舉辦簡單隆重的剪綵儀式，邀請多位貴賓蒞臨現場，共同見證星宇航空洛杉磯 航線的首航。剪綵儀式於下午1時舉行，由星宇航空執行長翟健華、民航局長林國顯、桃園機場公司董事長楊偉甫、關務署台北關關務長方國賢、航警局長邱文亮、美國在台協會副處長柯傑民(Jeremy Cornforth)，及美國商會理事朱興榮，在近300位搭乘洛杉磯首航班JX002的旅客見證下完成，航班於下午2時10分起飛。

為使首航旅客在登機前就彷彿置身於洛杉磯，星宇航空將候機室精心規畫為好萊塢星光大道，讓旅客尊榮地踩著紅毯在首航紀念背板前簽名留念。首航旅客也將獲得洛杉磯首航禮--星宇航空與道奇 棒球隊聯名棒球一顆。

星宇航空執行長翟健華指出，首航洛杉磯，將進一步擴大航網，迎接北美轉機客市場，為旅客提供便利、舒適的長程航線精品服務。未來也將繼續開闢北美其他航點，建構更綿密的航網，讓旅客前往北美的行程規畫更加便利。

星宇航空開航洛杉磯前，便宣布與美國職棒大聯盟MLB洛杉磯道奇隊及美國職籃NBA洛杉磯快艇 隊展開合作。6月1日後出發的台北-洛杉磯往返航班，可享用多項球隊聯名系列機上備品。由台北出發航段提供快艇隊主題備品，自洛杉磯出發航段則提供道奇隊的主題備品。旅客可於報到時獲得球隊聯名登機證、行李掛牌及特製行李箱貼紙，於機上則有球隊紙杯、攪拌棒、撲克牌、紙巾及兒童餐盒…等，皆融入道奇隊與快艇隊的LOGO及主題配色。