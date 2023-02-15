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泰國將對外國旅客每人收9.3美元入境費 6月起生效

編譯簡國帆／綜合外電
泰國政府已批准將對外國旅客收取新費用，預定6月1日生效。（路透）
泰國政府已批准將對外國旅客收取新費用，預定6月1日生效。（路透）

在旅遊需求回溫之際，泰國政府已批准將對外國旅客收取新費用，預定6月1日生效。

日經新聞報導，6月1日起，每位搭機進入泰國的外國旅客將被收取300泰銖（約9.3美元），從陸地或搭船進入泰國者，則每人須付150泰銖。不受影響者包括2歲以下孩童、當天來回與轉機的旅客，以及持有泰國工作許可、持外交與公務護照的外國人。

這項新的入境費用與泰國數十年來隨機票費用徵收的離境稅不同；離境稅的金額因機場而異，以曼谷蘇凡納布機場（Suvarnabhumi）最高，為700泰銖。

這項入境稅計畫在泰國旅遊業的評價毀譽參半，一些業者擔心額外收費可能會勸退外國人造訪泰國，其他業者則認為這是能資助旅遊業永續成長的機會。

泰國旅遊與體育部長Phiphat Ratchakitprakarn表示，內閣已在14日批准這項新稅，估計今年將為國庫進帳39億泰銖，將用於旅客的意外保險；旅客從2017~2019年在政府醫院使用價值3億~4億泰銖的服務。若旅客在泰國身故，這項費用將匯回給遺族。

泰國去年廢止所有新冠疫情相關的入境要求，包括價值至少1萬美元的醫療險，今年希望能迎接2500萬名旅客，雖然只有2019年水準的逾五成，但卻是去年1100萬人的兩倍多。

泰國 機場 疫情

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