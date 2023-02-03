中國新冠疫情緩 美聯航、達美恢復直飛

達美航空。（每日經濟新聞資料圖）

中美關係在政治上因為一個中國飛到美國的氣球趨於緊繃，民間正常通航卻迫不及待上路。受過去三年新冠疫情 影響，中美航班大範圍削減，中國國內航空公司在民航局「五個一」政策限制下，也只保留少量中美航班的運營。隨著疫情緩解，中美雙方為復航做出政策調整。無獨有偶，英國航空和維珍航空也同時宣布恢復英中直航重啟。

美聯航每周4趟舊金山 -上海

據澎湃新聞報導，美國聯合航空公司昨（3日）宣布，恢復上海（浦東國際機場 ）和舊金山（舊金山國際機場）之間每周四次的直飛航班。首趟去程直飛航班於1月28日由上海飛往舊金山，回程直飛航班為1月29日。

此前受疫情影響，該航班經停南韓仁川機場。美聯航新的直飛計畫，使上海到舊金山飛行時間縮短2小時20分鐘，回程縮短1小時35分鐘。這也是美聯航恢復中美直飛不經停的首條航線。

達美將取消首爾經停

與此同時，美國達美航空微信公眾號2月3日消息，達美航空自3月3日起取消首爾技術經停，正式恢復中美直飛航線。

過去三年時間，受疫情影響，中美航班大範圍削減。2020年1月底，由於中國疫情較為嚴重，美聯航、達美航空、美國航空等先後暫停中美航線運營。隨著疫情緩解，中美雙方為復航做出政策調整。

界面新聞報導，2020年6月16日之後，中美航班擴容，但美國航空公司運營的中美航班並非直飛入境，而是要在第三國進行技術性經停。達美航空考量是入境中國集中隔離政策會影響航空公司人員調度和成本控制。

據中國民航局方面此前透露，1月8日起已開始受理中美航空公司恢復運營中美航線的申請。在航班恢復過程中，民航局也會加強與美國民航主管部門溝通，推進中美之間航班順利復航。

另據觀察者網報導，2月3日，「英國駐華使館」公眾號發文稱，時隔兩年多，英國航空和維珍航空同時宣布恢復英國往返中國內地航班。「我們歡迎英中直航重啟這個令人激動的消息，相信這將為英中之間更為便捷的交流提供很大的助力」。

據報導，英國航空將於4月23日重啟倫敦希思羅機場往返上海浦東國際機場的航班，每天一班；另從6月3日重啟倫敦希思羅機場和北京大興國際機場的航班，每周4班。

維珍航空也宣布將於今年5月1日起，恢復倫敦至上海的每日客運及貨運服務。維珍航空倫敦-上海航線恢復後，將維持疫情前的運營安排，由波音787-900型客機執飛。