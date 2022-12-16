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首架「淨零碳排」跨大西洋班機將起飛 100%用永續燃料

編譯林奇賢／綜合外電
首架使用100%永續航空燃料來飛越大西洋的飛機，將於明年起飛。(美聯社)
首架使用100%永續航空燃料來飛越大西洋的飛機，將於明年起飛。(美聯社)

維京大西洋航空（Virgin Atlantic）首架使用100%永續航空燃料以橫越大西洋的飛機，將於明年起飛，締造一個新的里程碑。業界盼此舉能鼓勵各界投入更多資金，開發這項新技術。

英國金融時報（FT）報導，英國政府宣布，這架維京大西洋航空波音787的試飛航班，會使用永續航空燃料，從英國希斯洛機場飛到紐約的甘迺迪機場，將成為全球首個達成淨零碳排的跨大西洋航班。

航空業常使用以化石燃料製成的煤油，永續航空燃料則多是以林業和農業廢棄物製成，使用這種燃料的碳排能比一般航空燃料降低約70％。

英國政府表示，將透過投資碳移除技術，抵銷這個跨大西洋航班剩餘的30%碳排。

各國安全監管機構只允許最多在煤油中混入50%的永續航空燃料，用於商用噴射引擎，但英國運輸大臣維爾表示，這個航班將展示客機完全由這種新燃料來提供動力是安全的。

航空業幾乎完全要靠永續航空燃料來降低碳排，從而在2050年前實現淨零碳排，畢竟其他電動飛機和氫動力飛機等更環保的技術，仍無法大規模通過檢驗。

然而，永續航空燃料比傳統的煤油貴，且仍只能少量生產。業界估計到2050年時，一年將需要4,500億公升的永續航空燃料。相形下，去年全球產量僅1億公升。

英國象徵性地投入了100萬英鎊，支持這個維京大西洋的航班，並承諾提供1.65億英鎊加快永續航空燃料工廠商業化，也規定在2030年前航空燃料有10%需來自永續航空燃料，幫助刺激需求。

不過，航空業呼籲當局採取更多措施，特別是制定「差價合約」（CFD），磋商政府承購這些燃料的價格。

英國 機場 投資

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